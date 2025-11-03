понеделник, ноември 3, 2025
Пуснаха и онлайн билети за „Джаз фест Русе“

Общинското предприятие „Русе арт“ предоставя още една възможност за любителите на джаза да присъстват на концертите от „Джаз фест Русе“. Освен традиционната продажба от касите на Доходно здание, билети за концертите от двете вечери на музикалния форум могат да се купят и онлайн, през сайта на организаторите – https://www.entase.com/ruseart/

Тазгодишното 49-о издание ще се проведе  на 14 и 15 ноември в Доходно здание. 

На 14 ноември публиката ще слуша български и унгарски джаз. На сцената ще се представят квартетът на Борислав Ясенов, квартетът на Михай Борбей и Теодосий Спасов. 

Вечерта на 15 ноември е посветена на скандинавското звучене и Биг Бенд финал. Присъстващите че чуят изпълнения на  финландската група Peela и Биг Бенд Русе с диригент Димчо Рубчев и солисти  Надя Тончева, Петър Салчев и Михаил Йосифов.

