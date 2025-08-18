Публично обсъждане на проект на Общински годишен план за социалните услуги през 2026 г. се проведе в Община Мездра

Публично обсъждане на проект на Общински годишен план за социалните услуги през 2026 г. на територията на община Мездра се проведе на 18 август 2025 г. в Заседателната зала на Община Мездра. В обсъждането взеха участие представители на Общинската администрация, служители, ангажирани с развитието на социалните услуги на територията на общината и други заинтересовани лица.

С цел осигуряване на прозрачност и възможност за обществено участие, програмният документ беше публикуван предварително на официалната интернет страница на Общината Мездра.

Проектът на Общински годишен план за социалните услуги през следващата календарна година беше представен от Нели Минева, заместник-кмет „Социално развитие и хуманитарни дейности“ и от Елена Нанова, директор на Дирекция „Социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и туризъм“.

Документът е разработен от Община Мездра в изпълнение на чл. 59 – чл. 63 от Наредбата за планирането на социалните услуги, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Закона за социалните услуги и в съответствие с методическите насоки, дадени от Агенцията за социално подпомагане.

Проектът на плана очертава приоритетите за развитие и финансиране на социалните услуги през 2026 г. на територията на община Мездра, в съответствие с Националната карта на социалните услуги, приета с Решение №574 на Министерски съвет от 8 август 2024 г. (обн. в „Държавен вестник“, бр. 68 от 13 август 2024 г.). Той очертава цялостната рамка за ролята на местната власт в предоставянето на качествени и достъпни социални услуги на гражданите. Изготвеното предложение е съобразено с действащата нормативна уредба на национално, областно и общинско ниво.

Годишният план предвижда запазване на всички социални услуги, които се предлагат от Община Мездра към момента, както и увеличение на броя на потребителите на някои услуги, за които е констатирана повишена необходимост.

Проектът на плана ще бъде разгледан на предстоящото заседание на Общински съвет – Мездра на 28 август.

