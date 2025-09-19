Публично обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2024 г. се проведе днес

То бе свикано от председателя на Общински съвет Хасково Таня Захариева.

„2024 година беше една от трудните години, когато трябваше да се справим с липсата на финансиране от държавата и въпреки това да успеем да изпълним нашите проекти“, с тези думи кметът на Хасково Станислав Дечев откри публичното обществено обсъждане на изпълнението на бюджет 2024. Един от примерите за завършен, въпреки трудностите проект, е цялостната подмяна на уличното осветление в селата и в град Хасково. „Този проект ни превърна в една от първите общини в България, където и в града, и в малките населени места, са монтирани модерни икономични лед осветителни уреди за улично осветление. Това води до спестявания от разходи за електроенергия. Опитът от изключително високите цени на тока през 2021-2022 година ни провокира да инвестираме точно в ново осветление, а сега вече компенсираме разходите“, коментира кметът Станислав Дечев. Той уточни, че има още работа по осветлението, защото много от касетите са остарели, затова се планира нов проект. Градоначалникът посочи още, че в областта на екологията са реализирани два много значителни проекта- тези за рекултивацията на две от клетките в депото в Гарваново. „Успяхме да завършим и укрепването на коритото на река Хасковска- Запад отчасти със средства от правителството, отчасти с наши средства“, съобщи кметът Станислав Дечев.

273 хиляди лева са приходите за общината през 2024 година от два от паркингите, които тя пое да стопанисва. Това показва отчетът на бюджета за миналата година. „За сравнение, фирмата, която стопанисваше дълги години преди не само тези два паркинга, а и останалите места за паркиране в града, е плащала годишно около 72 хиляди лева. Т.е. сега само от двата паркинга приходите са 273 хиляди, в пъти повече от някогашния договор“, уточни градоначалникът.

Кметът на Община Хасково Станислав Дечев благодари на всички, които имат заслуги за приемането и изпълнението на бюджета на Община Хасково. „Всички работим за стабилна община, която в максимална степен се старае да придобива външни средства, за да подобрява качеството на живот и да използва минимално собствени средства, за да не се налага вдигане на данъци. Това е един труден процес, но чрез спечелването на редица проекти, в това число и на голямата Концепция, ние правим всички тези инвестиции в по-добър град. Благодаря на екипа на нашия отдел „Европейски и национални проекти и програми“, който е един от най-добрите в България, както и на всички останали отдели и дирекции, с които работим активно за благоустрояването на Хасково“, каза в заключение Станислав Дечев.

Бюджетът за 2024 година, приет от Общински съвет, е балансиран. Към 31.12.2024 г. Община Хасково няма просрочени задължения, отчете Радослав Ванчев, гл. експерт „Бюджет“ в Община Хасково. Усвоените средства за капиталови разходи към 31.12.2024 г. възлизат на 22 102 918 лв., в т.ч. финансирани от европейски средства 7 185 533 лв. От собствени бюджетни средства на община Хасково са извършени капиталови разходи в размер на 6 930 077 лв.

Отчетът за изпълнението на миналогодишния е точка първа в дневния ред на предстоящото заседание на Общински съвет Хасково.

