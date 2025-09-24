Публичните консултации на Концепции за интегрирани териториални инвестиции от област Хасково предстоят през октомври
В периода 06 – 17 октомври 2025г. Областен информационен център (ОИЦ) – Хасково ще организира и проведе публични консултации с широката общественост на преминалите Административно съответствие и допустимост (АСД) Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) от област Хасково.
Експерти от ОИЦ – Хасково като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) ще организират събития за представяне и обсъждане на предложените КИТИ. Публичните дискусии ще се провеждат по места и на обсъжданията ще вземат участие кандидатстващите с концепции общини, НПО и други институции, които ще имат възможност да представят и защитят своите идеи и намерения за инвестиции. Събитията са насочени към всички заинтересовани страни за проучване на нагласите и измерване на общественото одобрение относно заложените дейности, които при одобрение на концепциите ще се реализират на територията на общините в Област Хасково между 2026 и 2029 година. Всички граждани и представители на местните институции и общности са поканени да участват в дискусиите, да изразят мнение и дадат препоръки към концепциите. Публичните консултации са част от процеса на подбор, като мненията и коментарите ще бъдат представени на широкия състав на РСР, който да ги вземе под внимание преди да одобри Общата програмна концепция за Южен централен регион и да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение.
Интегрираният териториален подход при инвестирането на средства от европейските фондове ще бъде приложен за първи път в България през Програмния период 2021 – 2027 г.. Целта на новия подход за регионално развитие е намаляване на регионалните дисбаланси чрез изпълнение на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които да адресират местните нужди и местните потенциали. Концепцията за ИТИ съдържа една или повече проектни идеи за една или няколко дейности, които в комбинация помежду си допринасят за развитието на региона.
След официалното оповестяване на резултатите от проверката на АСД четири Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) с дейности на територията на област Хасково преминават на следващ етап на оценка, както следва:
- BG16FFPR003-2.003-0014 „Интегриран подход за устойчива екосистема Хасково-Пловдив“ с водещ кандидат Община Хасково;
- BG16FFPR003-2.003-0034 „Интегрирани инвестиции на общините Димитровград, Пловдив, Първомай и Тополовград за подобряване качеството на живот, социалната и екологичната среда, намаляване на неравенствата и по-балансирано териториално развитие“ с водещ кандидат Община Димитровград;
- BG16FFPR003-2.003-0015 „Инвестиции за интегрирано градско развитие, социално включване и образователна интеграция, иновации и зелена инфраструктура“ с водещ кандидат Община Свиленград;
- BG16FFPR003-2.003-0029 „Концепция за прилагане на интегриран териториален подход за социално-икономическо развитие на пет общини от ареала на Източните Родопи“ с водещ кандидат Община Кърджали.
Графикът за провеждане на публичните дискусии по места е както следва:
|Дата
|Населено място
|Номер на КИТИ
|Час
|Зала
|15.10.2025г.
|Хасково
|BG16FFPR003-2.003-0014(Хасково)
|17:00
|Зала „Хасково“ община Хасково
|16.10.2025г.
|с. Узунджово,
община Хасково
|BG16FFPR003-2.003-0014 (Хасково)
|15:00
|Зала в ОУ „Любен Каравелов“, с. Узунджово
|06.10.2025г.
|Димитровград
|BG16FFPR003-2.003-0034 (Димитровград)
|17:30
|„Гросето“, община Димитровград
|BG16FFPR003-2.003-0014 (Хасково)
|18:30
|„Гросето“, община Димитровград
|17.10.2025г.
|Свиленград
|BG16FFPR003-2.003-0015 (Свиленград)
|13:30
|Зала в общинска администрация Свиленград
|BG16FFPR003-2.003-0014 (Хасково)
|14:30
|Зала в общинска администрация Свиленград
|07.10.2025г.
|Тополовград
|BG16FFPR003-2.003-0034 (Димитровград)
|14:00
|Зала в общинска администрация Тополовград
|BG16FFPR003-2.003-0014 (Хасково)
|15:00
|Зала в общинска администрация Тополовград
|BG16FFPR003-2.003-0015 (Свиленград)
|15:30
|Зала в общинска администрация Тополовград
|14.10.2025г.
|Харманли
|BG16FFPR003-2.003-0015 (Свиленград)
|14:00
|Зала на Народно Читалище „Дружба 1870“
|10.10.2025г.
|Ивайловград
|BG16FFPR003-2.003-0014 (Хасково)
|17:00
|Фоайе на Народно читалище „Пробуда 1914“ в Ивайловград
|09.10.2025г.
|Стамболово
|BG16FFPR003-2.003-0014 (Хасково)
|12:00
|Зала в общинска администрация Стамболово
|BG16FFPR003-2.003-0029 (Кърджали)
|11:00
|Зала в общинска администрация Стамболово
|08.10.2025г.
|Минерални бани
|BG16FFPR003-2.003-0014 (Хасково)
|16:30
|Народно Читалище „Заря-1957“, Минерални бани
Линк към презентация и анкета на (КИТИ) № – BG16FFPR003-2.003-0014 „Интегриран подход за устойчива екосистема Хасково-Пловдив“:
Презентация във Фейсбук страницата на ОИЦ Хасково: https://www.facebook.com/share/v/178HJxTVXZ/
Презентация в Ютюб канала ОИЦ Хасково:
Презентация в Гугъл драйв:
https://drive.google.com/file/d/1eHDru-A47OxU72MudafGoixRxt7KmRsF/view?usp=sharing
Анкета:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUsx3h0q2yaZHZ3-_sHxSCahFcUaN6nYbQOxDWFmW32_ShhQ/viewform?usp=sharing&ouid=112412772977692652739
Линк към презентация и анкета на (КИТИ) № – BG16FFPR003-2.003-0034 „Интегрирани инвестиции на общините Димитровград, Пловдив, Първомай и Тополовград за подобряване качеството на живот, социалната и екологичната среда, намаляване на неравенствата и по-балансирано териториално развитие“:
Презентация във Фейсбук страницата на ОИЦ Хасково:
https://www.facebook.com/share/v/17C4uiumHM
Презентация в Ютюб канала ОИЦ Хасково:
Презентация в Гугъл драйв:
https://drive.google.com/file/d/1NUGE1rP8hp3HFFbpdNxl3kPQB4lMv2v8/view?usp=sharing
Анкета:
https://docs.google.com/forms/d/1Dh7WbPIONl4H3dujjikJrVE6sWmgkIai4849eimJb6Y/edit
Линк към презентация и анкета на (КИТИ) № – BG16FFPR003-2.003-0015 „Инвестиции за интегрирано градско развитие, социално включване и образователна интеграция, иновации и зелена инфраструктура“:
Презентация във Фейсбук страницата на ОИЦ Хасково:
https://www.facebook.com/share/v/1ER972fgfU
Презентация в Ютюб канала ОИЦ Хасково:
Презентация в Гугъл драйв:
https://drive.google.com/file/d/1d0M2TWlVXvzY3azfMCHN5nAtl1sdhpbm/view?usp=sharing
Анкета:
https://docs.google.com/forms/d/1LHiQLR6iJoYhW_Ti7hANAoTQOpJ4Zuq7C0r_FDYLQcY/edit
Линк към презентация и анкета на (КИТИ) № – BG16FFPR003-2.003-0029 „Концепция за прилагане на интегриран териториален подход за социално-икономическо развитие на пет общини от ареала на Източните Родопи“:
Презентация във Фейсбук страницата на ОИЦ Хасково:
https://www.facebook.com/share/v/1BbpNLbn4D
Презентация в Ютюб канала ОИЦ Хасково:
Презентация в Гугъл драйв:
https://drive.google.com/file/d/11DTuBHSedooeQE1j1SVLLKLh3X4XtXN4/view?usp=sharing
Анкета:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWQc22KWr9vNXFBBqHX-e_v5LsFDGthswzPCvezjdmJgn2EA/viewform?usp=header
Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложената концепция като попълни анкетата или като ги изпрати на електронната поща на ОИЦ-Хасково: oichaskovo@abv.bg
Срокът за изпращане на препоръки или възражения изтича на 20.10.2025г.