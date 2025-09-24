Публичните консултации на Концепции за интегрирани териториални инвестиции от област Хасково предстоят през октомври

В периода 06 – 17 октомври 2025г. Областен информационен център (ОИЦ) – Хасково ще организира и проведе публични консултации с широката общественост на преминалите Административно съответствие и допустимост (АСД) Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) от област Хасково.

Експерти от ОИЦ – Хасково като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) ще организират събития за представяне и обсъждане на предложените КИТИ. Публичните дискусии ще се провеждат по места и на обсъжданията ще вземат участие кандидатстващите с концепции общини, НПО и други институции, които ще имат възможност да представят и защитят своите идеи и намерения за инвестиции. Събитията са насочени към всички заинтересовани страни за проучване на нагласите и измерване на общественото одобрение относно заложените дейности, които при одобрение на концепциите ще се реализират на територията на общините в Област Хасково между 2026 и 2029 година. Всички граждани и представители на местните институции и общности са поканени да участват в дискусиите, да изразят мнение и дадат препоръки към концепциите. Публичните консултации са част от процеса на подбор, като мненията и коментарите ще бъдат представени на широкия състав на РСР, който да ги вземе под внимание преди да одобри Общата програмна концепция за Южен централен регион и да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение.

Интегрираният териториален подход при инвестирането на средства от европейските фондове ще бъде приложен за първи път в България през Програмния период 2021 – 2027 г.. Целта на новия подход за регионално развитие е намаляване на регионалните дисбаланси чрез изпълнение на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които да адресират местните нужди и местните потенциали. Концепцията за ИТИ съдържа една или повече проектни идеи за една или няколко дейности, които в комбинация помежду си допринасят за развитието на региона.

След официалното оповестяване на резултатите от проверката на АСД четири Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) с дейности на територията на област Хасково преминават на следващ етап на оценка, както следва:

BG16FFPR003-2.003-0014 „Интегриран подход за устойчива екосистема Хасково-Пловдив“ с водещ кандидат Община Хасково;

BG16FFPR003-2.003-0034 „Интегрирани инвестиции на общините Димитровград, Пловдив, Първомай и Тополовград за подобряване качеството на живот, социалната и екологичната среда, намаляване на неравенствата и по-балансирано териториално развитие“ с водещ кандидат Община Димитровград;

BG16FFPR003-2.003-0015 „Инвестиции за интегрирано градско развитие, социално включване и образователна интеграция, иновации и зелена инфраструктура“ с водещ кандидат Община Свиленград;

BG16FFPR003-2.003-0029 „Концепция за прилагане на интегриран териториален подход за социално-икономическо развитие на пет общини от ареала на Източните Родопи“ с водещ кандидат Община Кърджали.

Графикът за провеждане на публичните дискусии по места е както следва:

Дата Населено място Номер на КИТИ Час Зала 15.10.2025г. Хасково BG16FFPR003-2.003-0014(Хасково) 17:00 Зала „Хасково“ община Хасково 16.10.2025г. с. Узунджово,

община Хасково BG16FFPR003-2.003-0014 (Хасково) 15:00 Зала в ОУ „Любен Каравелов“, с. Узунджово 06.10.2025г. Димитровград BG16FFPR003-2.003-0034 (Димитровград) 17:30 „Гросето“, община Димитровград BG16FFPR003-2.003-0014 (Хасково) 18:30 „Гросето“, община Димитровград 17.10.2025г. Свиленград BG16FFPR003-2.003-0015 (Свиленград) 13:30 Зала в общинска администрация Свиленград BG16FFPR003-2.003-0014 (Хасково) 14:30 Зала в общинска администрация Свиленград 07.10.2025г. Тополовград BG16FFPR003-2.003-0034 (Димитровград) 14:00 Зала в общинска администрация Тополовград BG16FFPR003-2.003-0014 (Хасково) 15:00 Зала в общинска администрация Тополовград BG16FFPR003-2.003-0015 (Свиленград) 15:30 Зала в общинска администрация Тополовград 14.10.2025г. Харманли BG16FFPR003-2.003-0015 (Свиленград) 14:00 Зала на Народно Читалище „Дружба 1870“ 10.10.2025г. Ивайловград BG16FFPR003-2.003-0014 (Хасково) 17:00 Фоайе на Народно читалище „Пробуда 1914“ в Ивайловград 09.10.2025г. Стамболово BG16FFPR003-2.003-0014 (Хасково) 12:00 Зала в общинска администрация Стамболово BG16FFPR003-2.003-0029 (Кърджали) 11:00 Зала в общинска администрация Стамболово 08.10.2025г. Минерални бани BG16FFPR003-2.003-0014 (Хасково) 16:30 Народно Читалище „Заря-1957“, Минерални бани

Линк към презентация и анкета на (КИТИ) № – BG16FFPR003-2.003-0014 „Интегриран подход за устойчива екосистема Хасково-Пловдив“:

Презентация във Фейсбук страницата на ОИЦ Хасково: https://www.facebook.com/share/v/178HJxTVXZ/

Презентация в Ютюб канала ОИЦ Хасково:

Презентация в Гугъл драйв:

https://drive.google.com/file/d/1eHDru-A47OxU72MudafGoixRxt7KmRsF/view?usp=sharing

Анкета:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUsx3h0q2yaZHZ3-_sHxSCahFcUaN6nYbQOxDWFmW32_ShhQ/viewform?usp=sharing&ouid=112412772977692652739

Линк към презентация и анкета на (КИТИ) № – BG16FFPR003-2.003-0034 „Интегрирани инвестиции на общините Димитровград, Пловдив, Първомай и Тополовград за подобряване качеството на живот, социалната и екологичната среда, намаляване на неравенствата и по-балансирано териториално развитие“:

Презентация във Фейсбук страницата на ОИЦ Хасково:

https://www.facebook.com/share/v/17C4uiumHM

Презентация в Ютюб канала ОИЦ Хасково:

Презентация в Гугъл драйв:

https://drive.google.com/file/d/1NUGE1rP8hp3HFFbpdNxl3kPQB4lMv2v8/view?usp=sharing

Анкета:

https://docs.google.com/forms/d/1Dh7WbPIONl4H3dujjikJrVE6sWmgkIai4849eimJb6Y/edit

Линк към презентация и анкета на (КИТИ) № – BG16FFPR003-2.003-0015 „Инвестиции за интегрирано градско развитие, социално включване и образователна интеграция, иновации и зелена инфраструктура“:

Презентация във Фейсбук страницата на ОИЦ Хасково:

https://www.facebook.com/share/v/1ER972fgfU

Презентация в Ютюб канала ОИЦ Хасково:

Презентация в Гугъл драйв:

https://drive.google.com/file/d/1d0M2TWlVXvzY3azfMCHN5nAtl1sdhpbm/view?usp=sharing

Анкета:

https://docs.google.com/forms/d/1LHiQLR6iJoYhW_Ti7hANAoTQOpJ4Zuq7C0r_FDYLQcY/edit

Линк към презентация и анкета на (КИТИ) № – BG16FFPR003-2.003-0029 „Концепция за прилагане на интегриран териториален подход за социално-икономическо развитие на пет общини от ареала на Източните Родопи“:

Презентация във Фейсбук страницата на ОИЦ Хасково:

https://www.facebook.com/share/v/1BbpNLbn4D

Презентация в Ютюб канала ОИЦ Хасково:

Презентация в Гугъл драйв:

https://drive.google.com/file/d/11DTuBHSedooeQE1j1SVLLKLh3X4XtXN4/view?usp=sharing

Анкета:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWQc22KWr9vNXFBBqHX-e_v5LsFDGthswzPCvezjdmJgn2EA/viewform?usp=header

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложената концепция като попълни анкетата или като ги изпрати на електронната поща на ОИЦ-Хасково: oichaskovo@abv.bg

Срокът за изпращане на препоръки или възражения изтича на 20.10.2025г.

