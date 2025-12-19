ПТГ „Д-р Никола Василиади“ отбеляза 130 години с тържествено откриване на Арена „Механо“

Днес Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ – Габрово отбеляза своя 130-годишен юбилей с тържествена церемония и официално откриване на новия спортен салон – Арена „Механо“.

Събитието събра десетки гости, представители на институции, възпитаници, учители и ученици, за да почетат историята и бъдещето на едно от най-старите и престижни технически училища в България.

Тържеството започна в двора на гимназията с ритуал по издигане на националния флаг, поднасяне на венец пред паметника на д-р Никола Василиади и участие на гвардейския отряд на училището. Прозвучаха химнът на Република България и заветът на благодетеля Василиади.

Сред официалните гости бяха кметът на Община Габрово Таня Христова, областният управител Мария Башева и председателят на Общински съвет – Габрово Климент Кунев. Отец Николай отслужи водосвет и отправи благослов за здраве и успехи.

По повод юбилея кметът на Габрово връчи на гимназията Юбилейна грамота на Община Габрово, в която се изразява признание за значимия принос на училището към развитието на техническото образование, утвърждаването на професионализма и иновативния дух, както и за дългогодишната връзка между образование, бизнес и общество.

В словото си кметът Таня Христова подчерта: „130 години история са повече от юбилей – те са свидетелство за силата на знанието, за отдадеността на учителите и за стремежа на поколения ученици да вървят напред. ПТГ „Д-р Никола Василиади“ е ковачница на кадри, които изграждат индустриалния облик на Габрово и България. Нека заедно пазим и развиваме наследството на д-р Василиади. Честит юбилей!“

В присъствието на ученици, учители и гости беше прерязана лентата на Арена „Механо“ – модерно спортно съоръжение, което ще осигури още по-добри условия за обучение, тренировки и състезания. В ритуала участваха кметът Таня Христова, областният управител Мария Башева и директорът на гимназията Корнелия Мотова.

След официалната част в Арена „Механо“ се проведоха демонстрации на спортните отбори на гимназията – футбол, хандбал, волейбол, баскетбол, крикет и боче. Учениците представиха своите успехи, сред които национални титли, областни първенства и участие в национални отбори.

Гостите имаха възможността да запишат своите пожелания в летописната книга на гимназията и разгледаха специалната изложбена зала с музейни експонати, посветени на историята на училището.

