Проверка на течовете по водопроводната мрежа в Плевен разпореди министър Иванов

Служители на други ВиК оператори ще подпомагат работата на ВиК – Плевен и ще проверяват за кражби на вода в града

Държавата е задвижила всички механизми за справяне с проблема с безводието в Плевен, но пропиляното време се е отразило на плевенчани, това посочи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов при днешната си инспекция на строителството на участък 1 Боаза – Дерманци на автомагистрала „Хемус“, съобщават от пресцентъра на МРРБ.

Министърът беше категоричен, че най-спешно е отстраняването на авариите. „Днес с моя заповед екипи от всички ВиК дружества в страната ще бъдат изпратени в Плевен, за да подпомогнат работата на местния ВиК оператор и да отстранят по-бързо всички течове и кражби по системата, защото имаме сериозен проблем с кражбите на вода“, информира министър Иванов. Той цитира съобщените от председателя на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД данни за 75 % загуба на вода. „Разпоредих във всички квартали с нарушено водоподаване постоянно да бъдат разположени водоноски, независимо от часовия режим и загубата на вода“, допълни той.

Вчера се е провела среща с „Басейнова дирекция“ и други институции, на ВиК са подадени много точки с воден хоризонт и възможност за сондиране и стигане на водоносни пластове с чиста вода. Сондажите започват в следващите дни, информира още министър Иванов. Но бе категоричен, че най-важно е да се спрат загубите на вода. При всеки установен случай на кражба на вода ще се действа безкомпромисно. Затова проверки са разпоредени в цялата страна. Той отправи апел всеки, който има информация за кражба, да подава сигнал във ВиК, защото подобни действия ощетяват обществото и може да се стигне до безводие.

Втората мярка са проектите по общинската програма, които общината ще реализира. Кметът на Община Плевен предоговоря в МРРБ кои обекти на Общината да отпаднат от Инвестиционната програма за общински обекти, като новите ще бъдат включени в Приложение 3 на Държавния бюджет още първата седмица от работата на Народното събрание. В условие на бедствено положение ще започне и незабавно строителство.

Средносрочните мерки са свързани с водния цикъл. Проектът за него ще се преработи, за да има повече дейности за рехабилитация на водопроводната мрежа. Дългосрочната мярка е изграждането на водоснабдителна система „Черни Осъм“, за която в кратък срок предстои да бъде обявена процедура за проектиране и подробен устройствен план.

