Проверка на РДНСК Бургас след водното бедствие в в.с Елените и с. Царево

Във връзка с входирано искане на 08.10.2025г. от Областна дирекция МВР Бургас в РДНСК – Бургас, за предоставяне на копия от всички налични документи, касаещи „изграждането на сгради, водни и отводнителни съоръжения и инфраструктурата на в.с. Елените“, във връзка със започнато досъдебно производство, уведомяваме, че РДНСК – Бургас оказва пълно съдействиена разследващите органи.

Едновременно с това, на основание разпореждане на Министъра на РРБ, дадено незабавно след случилото сеопустошително наводнение, от служители на РДНСК-Бургас се извършват комплексни проверки на място и в съответните общински администрации – Царево и к.к.Елените /община Несебър/.

След завършване на проверката ще бъде представен обобщен доклад с направените констатации.

Facebook

Twitter



Shares