Проверете къде ще гласувате: 108 избирателни секции в община Търговище за президентския вот

Три нови секции са разкрити за изборите на 25 октомври, а заради промените е преномерирана част от останалите

Общо 108 избирателни секции са образувани в община Търговище за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Броят и обхватът им са определени със заповед на кмета д-р Дарин Димитров.

В сравнение с предходните избори секциите са с три повече. Промяната е направена с цел по-добра организация на изборния процес и спазване на изискванията за максимален брой избиратели в една секция.

Заради новата организация част от адресите в Търговище са преразпределени.

Две нови секции в I СУ „Св. Седмочисленици“

Нови секции №26 и №27 са образувани в I СУ „Св. Седмочисленици“.

В тях ще гласуват избиратели от определени адреси на улиците „Брегалница“, „Ибър“, „Богомил“, „Боровец“, „Бояна“, „Владая“, „Росица“, „Славянска“, „Стефан Куцаров“ и „Тетевенска“.

Трета нова секция – №44, ще бъде разкрита в Спортното училище „Никола Симов“.

Тя ще обхваща адреси по улиците „Вихрен“, „Кракра“, „Кукуш“, „Мальовица“, „Патриарх Евтимий“, „Радомир“, „Страцин“, „Тимок“, „Цар Калоян“, „Цар Самуил“, „Цар Симеон“ и „Китка“, както и по бул. „Митрополит Андрей“.

Общината призовава гражданите да направят предварителна проверка

Заради образуването на трите нови секции е променена номерацията на всички следващи избирателни секции.

По тази причина от Община Търговище призовават гражданите да проверят предварително номера и адреса на секцията, в която трябва да упражнят правото си на глас.

Общо 50 секции ще има в град Търговище и кварталите „Въбел“ и „Бряг“, а други 56 ще бъдат разположени в останалите населени места на територията на общината.

Предвидено е също образуването на избирателна секция в МБАЛ – Търговище, както и на подвижна избирателна секция.

Пълният списък с обхвата и адресите на всички секции е публикуван в раздел „Избори“ на официалния сайт на Община Търговище.