Проведоха се обучителни срещи по проблемите на употребата на наркотични вещества в училище

Превантивно-информационният център по наркотични вещества в Община Смолян организира и проведе обучителни срещи по проблемите на употребата на наркотични вещества в училищна среда.

Целевата група бяха учениците от 12 клас, на които предстои да се сблъскат с предизвикателствата, свързани с адаптацията към самостоятелен начин на живот, съобщи секретарят на центъра Мария Славчева. Срещите бяха част от Националната програма „Да опазим младите хора от престъпления“ съвместно с ОД на МВР – Смолян. Акцентирахме върху видовете наркотични вещества, как се формира зависимост, последствията върху живота им и употребата и разпространението като престъпления, посочи още Славчева.

От Превантивния център благодарят за създадената организация на Община Златоград и Местната комисия, както и на училищните ръководства на СУ в гр. Мадан, СУ в гр. Неделино, ПГ СГСТ- гр. Чепеларе и Средно училище „Отец Паисий“ в Смолян.



