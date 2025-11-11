вторник, ноември 11, 2025
Последни:
Региона

Проведоха се обучителни срещи по проблемите на употребата на наркотични вещества в училище

Редактор

Превантивно-информационният център по наркотични вещества в Община Смолян организира и проведе обучителни срещи по проблемите на употребата на наркотични вещества в училищна среда.

Целевата група бяха учениците от 12 клас, на които предстои да се сблъскат с предизвикателствата, свързани с адаптацията към самостоятелен начин на живот, съобщи секретарят на центъра Мария Славчева. Срещите бяха част от Националната програма „Да опазим младите хора от престъпления“ съвместно с ОД на МВР – Смолян. Акцентирахме върху видовете наркотични вещества, как се формира зависимост, последствията върху живота им и употребата и разпространението като престъпления, посочи още Славчева.
От Превантивния център благодарят за създадената организация на Община Златоград и Местната комисия, както и на училищните ръководства на СУ в гр. Мадан, СУ в гр. Неделино, ПГ СГСТ- гр. Чепеларе и Средно училище „Отец Паисий“ в Смолян.
 

Интересно от мрежата

Вижте още

Мисии, загадки и забавления очакват на 4 октомври участниците в играта „Съкровищата на Русе“

Редактор

Най-следваните български влогъри и инфлуенсъри са част от празничната програма на Стара Загора в неделя

Редактор

Нова техника ще чисти снега в Пловдив през зимата

Редактор

Pin It on Pinterest