Проведоха се Игри на родолюбието

Солидни умения по история демонстрираха учениците от ПГИ „Карл Маркс“ в проведените днес на Амфитеатъра в Смолян, Игри на родолюбието.

Те бяха посветени на Празника на Община Смолян и 90-годишнината на музейното дело в Средните Родопи.

Според регламента на игрите учениците бяха разделени на два отбора – Комити и Четници.

Състезанието откри директорката на музея Валентина Василева, която разясни и регламента му. Тя благодари на секретарят на МКБППМН Сийка Алексиева, която осигурява наградите на състезателите и се включва в организацията на всички проведени досега Игри на родолюбието.

Приветствие към участниците отправи и зам.-кметът Марин Захариев.

Целта на родолюбиви игри е учениците да обогатяват знанията си за видни български исторически личности, за значими събития в националната ни история, за културно-историческото наследство на Родопите и музейните богатства по емоционален и развлекателен начин.

Учениците показаха знанията си за бележити дати, герои и събития от историята на България. В оспорваната надпревара, състезателите демонстрираха знания, логическо мислене, умения за бързина и сръчност при подреждането на тематични пъзели.

Публиката от ученици пък участва във викторина също свързана със събития и видни личности от националната ни история.

Участниците получиха награди и грамоти. Грамоти бяха връчени на преподавателите от ПГИ Елмира Бонкалова- Косова и Светлана Костова.

Игрите на родолюбието се организират от РИМ „Стою Шишков“ съвместно с МКБППМН към община Смолян.

