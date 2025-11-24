Протест на служители от Дирекция„Социално подпомагане“ и „Български пощи“ в Габрово и Севлиево за по-високи доходи

Днес, служители от Дирекция „Социално подпомагане“ в Габрово и Севлиево и служители от „Български пощи“ в Габрово излязоха на протест пред сградите на институциите в знак на солидарност със своите колеги от страната, които по това време участвахав организираната от КНСБ акция в столицата под надслов „НЕ на разединението на работещите! ДА на по-високите доходи!“.

​Протестните действия бяха организирани по места от синдикалните организации на КНСБ със съдействието на Регионалния съвет на синдиката в Габрово.

​Протестиращите бяха приветствани от областния координатор на КНСБ за Габрово Росица Йонкова за своите справедливи искания за по-достойно заплащане, по-добри условия на труд и проявената синдикална солидарност.

​Синдикатът настоява за хоризонтална политика по доходите от 10 %, законодателни промени за насърчаване на колективното трудово договаряне

и прекратяване на целенасоченото противопоставяне на различни сектори и насаждане на негативно отношение към работещите в обществената сфера.

​ По изчисления на КНСБ, за да се постигне ръст на възнагражденията от 10 % в Агенция за социално подпомагане и Агенция по заетостта, които са към Министерство на труда и социалното политика, са необходими още 4,30 млн. евро.

За „Български пощи“ ЕАД са нужни 7,87 млн. евро за осигуряването на финансов ресурс за покриването на универсалната пощенска услуга.

В рамките на процедурата по приемане на Бюджет 2026 КНСБ настоява за допълнителни средства в размер на общо 61,9 млн. евро за недофинансираните структури от секторите „Държавно управление“ и „Транспорт“, като исканите средства могат да бъдат включени въвфинансовия план на държавата за 2026 г. със законопроекти между първо и второ четене на бюджета за 2026 г.

Освен това, КНСБ отправи своите искания за гарантиране на трудови, социални и синдикални права:

1. Сумирано изчисляване на работното време само за производства с непрекъсваем процес на работа.

2. Ратифициране и прилагане на Конвенция №190 на МОТ за предотвратяване и премахване на насилието и тормоза на работното място.

3. Увеличение на стойността на представителното работно облекло на държавните служители.

4. Незабавно приемане на Закона за мерките за социална защита на работници и служители, засегнати от преструктурирането на електроенергийния и въгледобивния сектор.

5. Въвеждане на механизъм за целево подпомагане на енергийно бедните домакинства и уязвимите потребители на електрическа енергия.

​Исканията на КНСБ от днешния протест са изпратени до всички парламентарни групи, а членовете на синдиката остават в протестна готовност.

