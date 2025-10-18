Протест №4 в село Труд: към недоволните се присъединяват още пет села от община Марица

На 19 октомври (неделя) в село Труд ще се проведе четвъртият пореден протест на

жителите, настояващи за прозрачни решения на продължаващия транспортен проблем.



Този път недоволството ще бъде подкрепено и от жители на селата Рогош, Скутаре,

Трилистник, Маноле и Манолско Конаре, които само преди седмица излязоха на протест в

Рогош по същата причина – липса на редовен и достъпен обществен транспорт.

Организаторите заявяват, че единството на селата от община Марица показва колко

сериозен е проблемът и че хората вече не са готови да търпят бездействието на

институциите.

В същото време подписката, изпратена до кметовете на община Марица и град Пловдив,

както и до кмета на село Труд, с искане за свикване на общоселско събрание, остава без

отговор над две седмици. Парадокс или не е, че в същия момент, потърпевшите са

обвинявани от кмета Димитър Иванов в липса на диалогичност.

Остава загадка, как протестиращите искат да срещнат кмета, докато той обяснява,

че те не отговарят на негова покана за среща.

Жителите на Труд и присъединените села настояват за прозрачно, справедливо и

устойчиво решение на транспортната криза, която засяга хиляди хора – работещи,

ученици и възрастни. Според тях проблемът не е само локален, а симптом на липсата на

транспортна политика за селата в община Марица.

Протестът отново ще затвори Карловско шосе поредна неделя, между 16:30 и 18 часа.

