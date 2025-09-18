Промяната в графика на обществения транспорт по бул. „Славянски“ е валидна и утре

Община Стара Загора съобщава, че във връзка с извършването на санитарна резитба на дървета по бул. „Славянски“ в участъка от ул. „Х. Д. Асенов“ до бул. „М. М. Кусев“ на 19 септември 2025 г. за периода от 09.00 ч. до 16.30 ч. превозните средства, обслужващи автобусни линии № 3 и № 8, ще се движат по обходен маршрут: ул. „Христо Ботев“ – ул. „Х. Д. Асенов“ – ул. „Герасим Папазчев“- в двете посоки.

Превозните средства на обществения транспорт, изпълняващи автобусна линия № 22, ще се движат по обходен маршрут: ул. „Христо Ботев“ – ул. „Х. Д. Асенов“ – бул. „Славянски“ – в двете посоки.

Спирките, които няма да обслужват автобусни линии № 3, № 8 и № 22, са: „Славянски 1“ и „Славянски 2“ в двете посоки.

При лоши метеорологични условия санитарната резитба ще бъде отложена.

Община Стара Загора се извинява за причиненото неудобство!

Facebook

Twitter



Shares