ЗАПОВЕД № РД-10-1278/07.08.2025 г. – Промяна във временния режим на водоползване на територията на гр. Плевен и общината

Във връзка с постъпило уведомително писмо от 07.08.2025 г. от управителя на ВиК ЕООД – гр. Плевен, съдържащо информация за продължаващо намаляване на постъпващите водни количества от водоснабдителна група „Плевен“, и предложение за изменение на въведения режим на водоползване в населените места от общината, на основание ЗМСМА и съответната нормативна база, Калоян Къдрийски /за кмет на Община Плевен съгласно Заповед №РД-10-1241/30.07.2025 г. на кмета на община Плевен/ издаде Заповед № РД-10-1278/07.08.2025 г. за промяна във временния режим на водоползване на територията на община Плевен.

Промяната в режима включва следните мерки:

За селата Буковлък, Опанец и Ясен водоснабдяването за питейно-битови нужди ще бъде преустановявано от 22.00 часа до 05.00 часа и от 12.00 часа до 15.00 часа;

За селата Бохот, Брестовец, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово водоснабдяването за питейно-битови нужди ще бъде преустановявано от 23.00 часа до 06.00 часа и от 14.00 часа до 17.00 часа;

За гр. Плевен водоснабдяването за питейно-битови нужди ще бъде преустановявано от 23.00 часа до 05.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа.

Настоящата заповед е в сила до изричната ѝ отмяна при отпадане на предпоставките за въвеждане на ограничителните мерки.

