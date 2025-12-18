Промяна в работното време на плувния басейн в Стара Загора по време на празниците

Обектът няма да работи в определени дни в края на 2025 г. и началото на 2026 г.

Във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници уведомяваме посетителите за промяна в работното време на плувния басейн в Стара Загора в края на 2025 г. и началото на 2026 г. Това съобщи Петко Крумов, началник на отдел „Спортни дейности“.

Плувният басейн ще бъде затворен за посетители в периода от 24 до 28 декември 2025 г. включително.

На 29 и 30 декември 2025 г. обектът ще работи с обичайното си работно време.

В дните от 31 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. включително плувният басейн няма да работи.

Работата с посетители ще бъде възобновена от 5 януари 2026 г., при нормален режим на работа.

Благодарим за разбирането и пожелаваме на всички светли празници.

