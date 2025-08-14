Промяна в маршрута на линия №6 в Бургас

четвъртък, август 14, 2025
От 14.08.2025 г. /четвъртък/ след 09.00 ч., поради извършване на строително-ремонтни дейности, маршрутът на линия № 6 в посока кв. „Рудник“ отново ще бъде променен и автобусите ще минават по ул. „Кирил и Методий“ – ул. “П. Р. Славейков” – ул. “Жечка Карамфилова”.

Спирка “Яна Лъскова” няма да бъде обслужвана, но автобусите ще спират на спирка „Кирил и Методий“ и временно обособена спирка срещу Здравната служба, която ще бъде крайна/начална за линията.

Повече подробности за разписанието на автобусите можете да получите на сайта на „Бургасбус“.

