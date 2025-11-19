Промяна на софтуера прекъсва плащането на местни данъци и такси за 4 дни

Община Стара Загора уведомява гражданите, че поради промяна на софтуера за администриране на местните данъци и такси, обслужването в бюрата за местни данъци и такси ще бъде временно преустановено. В посочения период няма да бъде възможно и електронно плащане на местни данъци и такси.

Периодът без обслужване е от 21 ноември до 24 ноември 2025 г. (включително).

Промяната е с цел по-бърза, по-сигурна и по-удобна работа както за гражданите, така и за администрацията.

По време на прекъсването няма да е възможно извършване на плащания или справки на място, както и обработка на заявления, свързани с местни данъци и такси.

Община Стара Загора се извинява за причиненото неудобство и призовава гражданите да планират посещенията си извън посочения период.

