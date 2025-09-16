вторник, септември 16, 2025
Последни:
Региона

Промени в маршрута на 3 автобусни линии утре заради санитарни мерки по дърветата по бул. „Славянски“

Редактор

Община Стара Загора се извинява на гражданите за причиненото неудобство

Община Стара Загора съобщава, че във връзка с извършването на санитарна резитба на дървета по бул. „Славянски“ в участъка от ул. „Отец Паисий“ до ул. „Х. Д. Асенов“утре, 17 септември 2025 г., за периода от 09.00 ч. до 16.30 ч. превозните средства, обслужващи автобусни линии № 3 и № 8, ще се движат по обходен маршрут: ул. „Христо Ботев“ – ул. „Х. Д. Асенов“ – ул. „Герасим Папазчев“ – в двете посоки. 

Превозните средства на обществения транспорт, изпълняващи автобусна линия № 22, ще се движат по обходен маршрут: ул. „Христо Ботев“ – ул. „Х. Д. Асенов“ – бул. „Славянски“ – в двете посоки.

Спирките, които няма да обслужват автобусни линии № 3, № 8 и № 22, са: „Славянски 1“ и „Славянски 2“ в двете посоки.  

При лоши метеорологични условия санитарната резитба ще бъде отложена.     

Община Стара Загора се извинява на гражданите за причиненото неудобство!

Интересно от мрежата

Вижте още

Областният управител Драгомир Драганов свиква среща относно държавните имоти с отпаднала необходимост

Редактор

Търговско изложение „С любов към българското“ в Разград през следващата седмица

Редактор

Посланикът на Кралство Дания: Ямбол притежава изключителни културни ценности

Редактор

Pin It on Pinterest