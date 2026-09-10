Промени в градския транспорт в Бургас на 13 септември заради „Бургас Рън“

Временната организация на движението ще бъде в сила от 07:00 до 11:00 часа, като редица автобусни линии ще се движат по променени маршрути

Временни промени в маршрутите на градския и междуселищния транспорт ще бъдат въведени в Бургас на 13 септември заради деветото издание на бегаческия фестивал „Бургас Рън“.

Ограниченията ще бъдат в сила от 07:00 до 11:00 часа, съобщават от „Бургасбус“. Причината е временната организация на движението, необходима за безопасното провеждане на спортното събитие.

Тази година участниците в „Бургас Рън“ могат да избират между дистанции от 5, 10 и 21 километра. Стартът е от площада пред Културен дом НХК, а трасетата преминават през Морската градина и централните части на Бургас.

Кои автобуси променят маршрутите си?

Линии Б1 и Б2 ще се движат без промяна.

Линии Б11 и Б12 ще бъдат пренасочени през бул. „Стефан Стамболов“, бул. „Сан Стефано“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Цар Петър“ и бул. „Иван Вазов“. В зависимост от посоката временно няма да се обслужват спирки като „Демокрация“, „Дунав“, „Сан Стефано“, „Ген. Гурко“, „Булаир“ и „Терминал Юг“. Ще бъдат обслужвани допълнителни спирки по обходния маршрут.

Линия 11 ще преминава през бул. „Никола Петков“, бул. „Стефан Стамболов“, бул. „Сан Стефано“, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Цар Петър“ до Терминал Юг. Няма да се обслужват част от спирките около Морската градина и стадион „Лазур“.

Линия 12 ще се движи от Терминал Юг през ул. „Христо Ботев“, бул. „Сан Стефано“, бул. „Стефан Стамболов“ и бул. „Никола Петков“, след което ще продължава по обичайния си маршрут.

Линии 3, 6 и 32, както и направленията Бургас – Българово и Бургас – Горица, също ще бъдат пренасочени. От Автогара Запад автобусите ще преминават през бул. „Сан Стефано“, ул. „Одрин“, ул. „Струга“ и бул. „Стефан Стамболов“.

Линия 8 ще се движи от Автогара Запад по бул. „Мария Луиза“ и надлез „Индустриална“. В обратната посока автобусите от кв. „Горно Езерово“ също ще преминават през надлеза и бул. „Мария Луиза“.

Промени ще има и за линия 15 и направлението Бургас – Поморие. От Автогара Юг автобусите ще преминават през ул. „Цар Петър“, ул. „Христо Ботев“, бул. „Сан Стефано“ и бул. „Стефан Стамболов“. В обратна посока от кв. „Сарафово“ ще се използва същият обходен маршрут.

Пътниците трябва да имат предвид, че по време на временната организация редица обичайни спирки няма да бъдат обслужвани, а вместо тях са определени допълнителни спирки по обходните маршрути.

От „Бургасбус“ препоръчват пътуващите да следят движението на автобусите в реално време чрез мобилната система на дружеството.

Очаква се над 1100 участници да застанат на старта на деветото издание на „Бургас Рън“.