Промени в движението заради мача „Спартак“ – ЦСКА в събота

Заради футболната среща между ПФК „Спартак“ – Варна и ПФК ЦСКА – София, която ще се играе на 29 ноември от 17:30 ч. на стадион „Спартак“ във Варна, се въвеждат временни ограничения в движението.

Мерките целят да осигурят безопасност и ред около спортното събитие.

Движението ще бъде преустановено по следните улици:

– от 15:45 ч. до 17:30 ч. по ул. „Отец Паисий“ – в частта от кръстовището с бул. „Владислав Варненчик“ до кръстовището с бул. „Цар Освободител“;

– от 16:00 ч. до 17:30 ч. по бул. „Цар Освободител“ – от кръстовището с ул. „Пирин“ до кръстовището с ул. „Отец Паисий“;

– от 14:30 ч. до 20:00 ч. по ул. „Кирил Шиваров“, в участъка между ул. „Дойран“ и бул. „Цар Освободител“.

Община Варна призовава шофьорите да използват обходни маршрути и да се съобразят с ограниченията, за да се избегне допълнително натоварване около стадиона преди и след мача.

