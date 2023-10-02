Промени в движението за мача „Локомотив” – ЦСКА

Заради футболния мач между отборите на „Локомотив“ (Пловдив) и ЦСКА-София на 2 октомври (понеделник) за времето от 18 часа до полунощ се спира движението на пътни превозни средства по ул. „Лев Толстой“ – от кръстовището с бул. „Санкт Петербург“ до кръговото кръстовище с ул. „Проф. Цветан Лазаров“, по ул. „Проф. Цветан Лазаров“ и ул. „Димитър Ризов“ – до бул. „Освобождение“.

Това съобщиха от общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта”.

Маршрутът на автобусни линии №9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт се променя, както следва:

Линия №9 (завод „Юрий Гагарин“ – ЖР „Тракия“): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото – спирка №1011.

В обратна посока:спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №405 – срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“, спирка №256, ляв завой по ул. „Димитър Ризов“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия № 10 (ул. „Юндола“ – ЖР „Тракия“): бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, обръщалото – №1011.

В обратна посока:спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №405 – срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №108 – срещу „Детски свят“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия № 21 (ТК „Марица“ – ЖР „Тракия“): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото – спирка № 1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №25 (АПК „Тракия“ – ЖР „Тракия“): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой на обръщалото – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №29(ул. „Юндола“ – ЖР „Тракия“): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №66(кв. „Прослав“ – ЖР „Тракия“): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №99 (ПУ „Паисий Хилендарски“ – ЖР „Тракия“): бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, обръщалото – спирка №1011.

В обратна посока:спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №405 – срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №108 – срещу „Детски свят“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Facebook

Twitter



Shares