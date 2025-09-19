Промени в движението в централната градска част за Деня без автомобили – 22 септември

На 22 септември 2025 г. (понеделник), в рамките на Европейската седмица на мобилността и инициативата „Пеша фест“, в центъра на Варна ще бъде въведена временна организация на движението.

От 09:00 до 20:00 ч. се затварят за автомобили следните участъци в централната градска част:

бул. „Сливница“ – от бул. „Мария Луиза“ до бул. „Княз Борис I“;

бул. „Княз Борис I“ – от бул. „Сливница“ до ул. „Цар Освободител“;

ул. „Опълченска“ – от бул. „Сливница“ до ул. „Братя Миладинови“;

ул. „Братя Миладинови“ – от ул. „Петко Каравелов“ до бул. „Княз Борис I“;

ул. „Иларион Макариополски“ – от ул. „Александър Малинов“ до бул. „Сливница“;

ул. „Македония“ – от ул. „Петко Каравелов“ до ул. „Любен Каравелов“.

През този период автобусни линии 9, 14, 109 и 409 няма да обслужват спирки „Севастопол“ и „Академията“. Вместо това те ще се движат по бул. „Осми приморски полк“ и бул. „Цар Освободител“, като ще спират на спирките „Музея“ и „Площад Съединение“ (до Младежкия дом).

Община Варна призовава гражданите да проявят разбиране и приканва повече варненци да се включат в инициативата, като изберат алтернативни форми на придвижване в празничния ден.

