Промени в движението в централната градска част на 17 септември

Временна организация на движението ще бъде въведена на 17 септември (сряда ) по ул. „Ангел Кънчев“ заради резитба на изсъхнали дървета. Във времето от 08:30 до 14 ч. ул. „Ангел Кънчев“ се затваря за моторни превозни средства в участъка от ул. „Проф. Асен Златаров“ до ул. „Муткурова“.

За посочения период движението от ул. „Ангел Кънчев“ ще се осъществява по ул. „Проф. Асен Златаров“ и ул. „Петко Д. Петков“ в посока бул. „Цар Освободител“.

По тази причина се обръща посоката на движение на ул. „Проф. Асен Златаров“ в района от ул. „Ангел Кънчев“ до ул. „Петко Д. Петков“. Ул. „Петко Д. Петков“ става двупосочна в участъка от ул. „Проф. Асен Златаров“ до кръстовището с ул. „Муткурова“.

За да се улесни трафикът, на кръстовищата на ул. “Ангел Кънчев“ с ул. “Проф. Асен Златаров“ и ул. „Петко Д. Петков“ с ул. „Проф. Асен Златаров“ и с ул. “Муткурова“ ще бъде осигурено присъствие на служители на фирмата изпълнител, които да съдействат за регулиране на движението.

Призовават се водачите на моторни превозни средства да спазват стриктно временната организация на движение и поставените пътни знаци и табели.

