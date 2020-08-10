Променени са маршрутите на част от линиите на градския транспорт в София

Променени са маршрутите на част от линиите на градския транспорт поради затворени от протестиращи кръстовища Орлов мост и на бул. “Васил Левски“ и бул. “Цар Освободител“ (Ректората) и пл. „Независимост“.

Маршрутите са променени съответно:

Автобусни линии №№ 9, 72, 75, 76, 84, 94, 184, 204 и 604 и тролейбусни линии №№ 1, 2, 4, 5, 7, 8 и 11 са отклонени, както следва – автобусите по линии №№ 9 и 75 обръщат на Военна академиия, автобусите по линии №№ 84, 184, 280 посока Орлов мост обръщат преди Орлов мост и обратно по маршрута.

Автобусни линии №№ 72, 76, 204 и 604 са отклонени по бул. „Драган Цанков“, бул. „П. Яворов“ и по маршрута двупосочно.

Автобусите по линия № 94 обръщат на ул. „Гурко“ и обратно по маршрута, автобусите от линия № 213 са отклонени по бул. „Мадрид“, бул. “Ситняково“ и по бул. “Цариградско шосе“ по маршрута си двупосочно, тролейбусите от линии №№ 4, 5, 8 и 11 (посока Орлов мост) въртят преди Орлов мост и обратно по маршрута. Тролейбусите от линии №№ 1, 2, 5, 7 и 8 (посока Софийски университет „Кл. Охридски“) обръщат на кино „Одеон“, тролейбусите от линия № 7 от район „Люлин“ обръща на Сточна гара, тролейбусите по линии №№ 1, 2, 4 и 11 обръщат на ул. „Оборище“ и бул. “Васил Левски“.