Програма за честването на 140-та годишнина от Съединението на България и Празника на град Пловдив

Всяка година на 6-ти септември отбелязваме празника на нашия красив град Пловдив и честваме годишнина от историческото Съединение на Княжество България и Източна Румелия. 6 септември 1885 г. е изключително важна дата в българската история, защото води до обединението на голяма част от българските земи, което е ключова национална цел след Освобождението. Това е акт на самостоятелна държавническа политика, с която българите показват, че са способни сами да решават съдбата си, независимо от Великите сили. Съединението е кулминацията на един дългогодишен национален идеал — обединението на българския народ в една държава. Берлинският договор от 1878 г. разкъсва българските земи, създавайки Княжество България и автономната област Източна Румелия, Съединението възстановява териториалната цялост, макар и не в пълните граници, предвидени от Санстефанския мирен договор. Съединението е акт, който показва, че българите могат да действат независимо. То се извършва въпреки съпротивата на Великите сили, а България се превръща в суверенна държава, способна да защитава собствените си интереси. Въпреки първоначалните трудности и опасността от война, Съединението доказва, че България е фактор на Балканите. Успешната отбрана срещу Сърбия в Сръбско-българската война от 1885 г. утвърждава международния авторитет на страната и показва военната ѝ сила. Това е важна стъпка към пълната независимост, която е постигната през 1908 г. Събитията около Съединението и последвалата война укрепват националното съзнание и единството на българите. Всички социални прослойки и политически сили се обединяват около общата кауза, което е решаващо за успеха на акта. Това е пример за национална сплотеност в името на общ идеал.

През 2025г. се навършват 140 години от този паметен ден – символ на единството, силата и духа на българския народ. Официалното честване в Пловдив ще започне в 10 часа с тържествен молебен в катедралния храм „Света Богородица“, отслужен от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай. След приключването му следва молебен и полагане на венци и цветя на паметника на Гаврил Кръстевич в двора на храма с участието на военнослужещи, духовенство и граждани.

В 11:00 часа е полагането на венци и цветя на паметната плоча на майор Райчо Николов (до пл. Римски стадион). В 11:30 часа ще бъдат положени венци и цветя на паметника на Захари Стоянов в Градската градина (зад Регионалния природонаучен музей)

В 19:00 часа на площад „Централен“ ще се състои традиционната възстановка на събитията от 6 септември 1885 година от комитет „Родолюбие“.

Възстановката традиционно пресъздава как войските, командвани от майор Данаил Николаев и четата на Чардафон Велики, установяват контрол над Пловдив. Ще бъде прочетено „Възванието на Българския таен централен революционен комитет“, с което се обявява, че Румелийското правителство е свалено и е провъзгласено Съединението на България. Възстановката завършва традиционно с голямо празнично хоро.

От 19:30 часа на сцената на Античен театър Пловдив започва празничния концерт на Биг бенд Пловдив – „Биг бенд Пловдив – Приключението 25 години“. Входът е свободен! Поводът е 25 години от създаването на „Биг бенд Пловдив“. Концертът се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, ОФ „Пловдив 2019“ и е част от проекта „Звук в Античността“.

В 19:45 часа в Регионален исторически музей, Зала „Съединение“, ще бъде представена на документална изложба „Съединението и неговите личности“. Съединението на България от 6 септември 1885 г. е една от най-безкористните прояви на родолюбие в българската история, свързани с Пловдив. Хората, взели участие в неговата подготовка, осъществяване и защита, са значими личности, оставили трайна следа в нашето минало. Те са фокусът на този разказ. Цитати от спомени и периодичния печат, документи, фотографии и художествени произведения ще припомнят трепетите и емоциите, подтикнали българите към обединение и жертвоготовност – ценности, които трябва да следваме и днес!

В 20:30 часа на площад „Съединение“ пред едноименния паметник е кулминацията на празника, където започва тържествена проверка (заря) по повод 140-та годишнина от Съединението на България и Празника на град Пловдив с участието на представителни роти от гарнизон Пловдив.

