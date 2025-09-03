Програма „Свищовски лозници“ 2025

„СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ“ – 2025

П Р О Г Р А М А

24 СЕПТЕМВРИ (сряда)

20.00 ч., на пл. „Алеко“

• Рок концерт с изпълнения на групите: ChichoMancho’s band, Diamant, Apogei, Detonator, HighEnough, Hinterlands.

25 СЕПТЕМВРИ (четвъртък)

В Градска библиотека „Проф. Иван Шишманов – Свищов“

• Ретроспективна изложба на снимки от фонда на библиотеката.

20.00 ч., на пл. „Алеко“

• Концерт на СТЕФАН ВЪЛДОБРЕВ и ОБИЧАЙНИТЕ ЗАПОДОЗРЕНИ.

26 СЕПТЕМВРИ (петък)

10.30 ч., в Младежки център – Свищов

• Официално откриване на новоизградения Младежки център – Свищов (до МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“).

12.00 ч., пред храм „Св. Троица“

• Благотворителен обяд за хора в неравностойно социално положение.

17.00 ч., в Художествена галерия „Николай Павлович“

• Откриване на 48-мата традиционна изложба на свищовски художници.

18.00 ч., в къща музей „Алеко Константинов“

• „Рок в музея“ – Константин Кацаров представя най-красивите български песни, обединяващи история и съвременна култура.

19.20 ч., на пл. „Алеко“

• Официално откриване на празниците „Свищовски лозници“.

• Концерт на Фолклорен танцов състав „Творецът“ с ръководител Явор Узунов.

• Концерт на Владимир Ампов – ГРАФА.

27 СЕПТЕМВРИ (събота)

11.00 ч. в Художествена галерия „Николай Павлович“

• Концерт (матине) на камерна формация „Арс Нова“ от Стара Загора с изпълнение на класически произведения от Хендел, Бах, Моцарт, Шостаковичи други.

19.20 ​ч., на пл. „Алеко“

• Концерт с участието на групите за Хип-хоп и К-поп към ПБНЧ „Ел. и К. Д. Аврамови 1856“ и възпитаници на Школа за поп и рок изпълнители „Клуб Естрада“ – гр. Свищов.

• Концерт на поп-фолк певицата АНЕЛИЯ.

28 СЕПТЕМВРИ (неделя)

10.30 ч., на камерна сцена в ПБНЧ „Ел. и К. Д. Аврамови 1856“

• Отчитане на резултатите от Националния литературен конкурс „Свищовски лозници“. Награждаване.

• Връчване на наградата „Златно дунавско перо“.

• Представяне на стихосбирката „Здрач и шепот“ на Людмил Симеонов.

19.30 ч., на пл. „Алеко“

• Закриване на празниците „Свищовски лозници“.

• Отчитане на резултатите от конкурса за домашно червено вино. Награждаване.

• Концерт на ДЮТА „Дунавска младост“ и възпитаници от Класа по народно пеене на Корнелия Чекелева при ПБНЧ „Ел. и К. Д. Аврамови 1856“, и Клуб за народни хора „Харизмата на хорото“.

• Концерт на ЕТРОПОЛСКАТА ДУХОВА МУЗИКА.

Възможни са промени в програмата.

