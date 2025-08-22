Програма Празник на торта „Гараш“

Час: Събитие: Локация:

10:00 ч. Официално откриване от кмета на Община Русе Сцена до Съдебна палата

10:00-12:00 Конкурс за непрофесионалисти за изработка на най-добра торта „Гараш“ по оригинална рецепта и по рецепта-интерпретация Сцена до Съдебна палата

10:00-13:00 Състезания за деца и възрастни от Академия „Деца шампиони“ Сцена пред Община Русе

11:00-12:15 Пешеходна туристическа обиколка с екскурзовод – вход свободен. Група максимум до 20 човека. Тръгване от Паметника на свободата

12:00-14:30 Детски мастър клас по сладкарство с шеф Иван Александров Ларго пред Операта

12:00-20:00 360 Selfie Moments фото будка за снимки и видеа – безплатно пред Паметника на свободата

12:30-14:00 Среща за снимка и автограф с Владо Карамазов пред Паметника на свободата

14:00-16:00 Рисуване по Джани Родари „Торта в небето“ с Художествена галерия – Русе срещу Съдебната палата

14:00-15:15 Пешеходна туристическа обиколка с екскурзовод – вход свободен. Група максимум до 20 човека. Тръгване от Паметника на свободата

14:30-15:30 Открит мастър клас по шоколадови бонбони с шеф Дария Русанова сцена до Съдебна палата

16:00-16:30 Кулинарна демонстрация от ресторант Crazyfish– Crazy вариация на торта Гараш сцена до Съдебна палата

16:30-18:00

Кулинарна демонстрация на живо от шеф Иван Александров – безплатни хапки Гараш за публиката сцена до Съдебна палата

17:00-18:15 Пешеходна туристическа обиколка с екскурзовод – вход свободен. Група максимум до 20 човека. Тръгване от Паметника на свободата

18:00-19:30 Детска дискотека и прожекция с анимация ”Old is Gold“ от ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“, Русе сцена пред Община Русе

19:30-20:30 Концерт на Михаела Филева сцена пред Община Русе

20:30-22:00 Концерт на Deep Zone Project сцена пред Община Русе