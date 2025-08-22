Програма Празник на торта „Гараш“
|Час:
|Събитие:
|Локация:
|10:00 ч.
|Официално откриване от кмета на Община Русе
|Сцена до Съдебна палата
|10:00-12:00
|Конкурс за непрофесионалисти за изработка на най-добра торта „Гараш“ по оригинална рецепта и по рецепта-интерпретация
|Сцена до Съдебна палата
|10:00-13:00
|Състезания за деца и възрастни от Академия „Деца шампиони“
|Сцена пред Община Русе
|11:00-12:15
|Пешеходна туристическа обиколка с екскурзовод – вход свободен. Група максимум до 20 човека.
|Тръгване от Паметника на свободата
|12:00-14:30
|Детски мастър клас по сладкарство с шеф Иван Александров
|Ларго пред Операта
|12:00-20:00
|360 Selfie Moments фото будка за снимки и видеа – безплатно
|пред Паметника на свободата
|12:30-14:00
|Среща за снимка и автограф с Владо Карамазов
|пред Паметника на свободата
|14:00-16:00
|Рисуване по Джани Родари „Торта в небето“ с Художествена галерия – Русе
|срещу Съдебната палата
|14:00-15:15
|Пешеходна туристическа обиколка с екскурзовод – вход свободен. Група максимум до 20 човека.
|Тръгване от Паметника на свободата
|14:30-15:30
|Открит мастър клас по шоколадови бонбони с шеф Дария Русанова
|сцена до Съдебна палата
|16:00-16:30
|Кулинарна демонстрация от ресторант Crazyfish– Crazy вариация на торта Гараш
|сцена до Съдебна палата
|16:30-18:00
|Кулинарна демонстрация на живо от шеф Иван Александров – безплатни хапки Гараш за публиката
|сцена до Съдебна палата
|17:00-18:15
|Пешеходна туристическа обиколка с екскурзовод – вход свободен. Група максимум до 20 човека.
|Тръгване от Паметника на свободата
|18:00-19:30
|Детска дискотека и прожекция с анимация ”Old is Gold“ от ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“, Русе
|сцена пред Община Русе
|19:30-20:30
|Концерт на Михаела Филева
|сцена пред Община Русе
|20:30-22:00
|Концерт на Deep Zone Project
|сцена пред Община Русе
|22:00
|Лазерно шоу с Анди Фолкнър
|сцена пред Община Русе