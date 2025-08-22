петък, август 22, 2025
Програма Празник на торта „Гараш“

13 септември /събота/

Час:Събитие:Локация:
10:00 ч.Официално откриване от кмета на Община РусеСцена до Съдебна палата
10:00-12:00Конкурс за непрофесионалисти за изработка на най-добра торта „Гараш“ по оригинална рецепта и по рецепта-интерпретацияСцена до Съдебна палата
10:00-13:00Състезания за деца и възрастни от Академия „Деца шампиони“Сцена пред Община Русе
11:00-12:15Пешеходна туристическа обиколка с екскурзовод – вход свободен. Група максимум до 20 човека.Тръгване от Паметника на свободата
12:00-14:30Детски мастър клас по сладкарство с шеф Иван АлександровЛарго пред Операта
12:00-20:00360 Selfie Moments фото будка за снимки и видеа – безплатнопред Паметника на свободата
12:30-14:00Среща за снимка и автограф с Владо Карамазовпред Паметника на свободата
14:00-16:00Рисуване по Джани Родари „Торта в небето“ с Художествена галерия – Русесрещу Съдебната палата
14:00-15:15Пешеходна туристическа обиколка с екскурзовод – вход свободен. Група максимум до 20 човека.Тръгване от Паметника на свободата
14:30-15:30Открит мастър клас по шоколадови бонбони с шеф Дария Русановасцена до Съдебна палата
16:00-16:30Кулинарна демонстрация от ресторант Crazyfish– Crazy вариация на торта Гарашсцена до Съдебна палата
16:30-18:00
Кулинарна демонстрация на живо от шеф Иван Александров – безплатни хапки Гараш за публикатасцена до Съдебна палата
17:00-18:15Пешеходна туристическа обиколка с екскурзовод – вход свободен. Група максимум до 20 човека.Тръгване от Паметника на свободата
18:00-19:30Детска дискотека и прожекция с анимация ”Old is Gold“ от ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“, Русесцена пред Община Русе
19:30-20:30Концерт на Михаела Филевасцена пред Община Русе
20:30-22:00Концерт на Deep Zone Projectсцена пред Община Русе
22:00Лазерно шоу с Анди Фолкнърсцена пред Община Русе

