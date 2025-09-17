ПРОГРАМА

по повод 117 години от обявяването на Независимостта на България

22 септември 2025г., понеделник

10:00 часа, под Часовниковата кула на Сахат тепе (Данов хълм)

Празничен концерт с патриотични песни с участието на: ППД „Ангел Букорещлиев“ с диригент Илиян Тиганев, музикална школа „Арт Войс Център“ с ръководител Румяна Иванова, възпитаници от НУМТИ „Добрин Петков“, с преподаватели Димитър Наков и Маргарита Генова-Демирджян. Рецитал на стихотворения от деца.

Организатор: ППД „Ангел Букорещлиев“

10.00 часа, храм „Света Неделя“

Молебен по случай 117 години от провъзгласяването на Независимостта на България

Организатор: Сдружение „Петко Каравелов“ Пловдив

10.30 часа в подножието на Стария град, до Източната порта

Полагане на венци и цветя на паметната плоча на Александър Малинов

Организатор: Сдружение „Петко Каравелов“ Пловдив

11.30 часа, пл. „22 септември“ (Гроздовия пазар), Колоната на Независима България

Общоградско честване на 117-та годишнина от провъзгласяването на Независимостта на България. Слово: д-р Петко Георгиев – главен библиотекар и завеждащ отдел „Специални сбирки” в Народна библиотека “Иван Вазов” в Пловдив, водещ: Златко Павлов.

Организатор: Община Пловдив

14.00 часа, двора на къщата – музей на „Христо Г. Данов” в Стария град

Тържествена церемония по връчването на Националната награда „Христо Г. Данов“. Водещ Достена Ангелова – Лаверн, музикален фон – дуо MixMe – Едит Унджиян и Георги Заяков.

Връчване от Министъра на културата на Голямата награда за цялостен принос в националната книжовна култура

Организатори: Министерството на културата и Община Пловдив

