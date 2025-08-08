Програма на Детския отдел на Библиотека Родина за седмицата от 11 до 15 август 2025 г.
Лято в библиотеката
11 август (понеделник)
Програма „Да пазим природата”: Национални паркове; Литературни игри; Арт ателие „Сръчковци”.
10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69
12 август (вторник)
Програма „Любими спомени в приказки вплетени”: Ран Босилек; Образователни занимания със STEM пособия; Литературни игри; Арт ателие „Сръчковци”.
10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69
13 август (сряда)
Европа Директно – Стара Загора гостува на Детски отдел: Пътуване в ЕС;
Програма „Народи, митове, легенди”: Славяни; Арт ателие „Сръчковци”.
10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69
14 август (четвъртък)
Програма „Стара Загора – древна и млада, позната и непозната – наш роден град!”: Парк 5-ти октомври; „Камишибай”: „Лисица и жерав”; Образователни занимания със STEM пособия; Арт ателие „Сръчковци”.
10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69
15 август (петък)
Програма „При нас е весело”: Ревю на книгата; Четем книга, гледаме филм; Аудио приказки; Интерактивни игри с Clever book; Арт ателие „Сръчковци”.
10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69