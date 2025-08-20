Програма на Детски отдел на библиотека „Родина“ за периода 25.08. -29.08.2025 г.

Лято в библиотеката

25 август (понеделник)

Програма „Да пазим природата“: Редки птици в България; Литературни игри;

Арт ателие „Сръчковци“.

10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско

опълчение“ 69

26 август (вторник)

Програма „Любими спомени в приказки вплетени“: Светослав Минков;

Образователни занимания със STEM пособия; Литературни игри; Арт ателие

„Сръчковци“.

10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско

опълчение“ 69

27 август (сряда)

Европа Директно – Стара Загора гостува на Детски отдел: Пъзел на ЕС;

Програма „Народи, митове, легенди“: Етруските; Арт ателие „Сръчковци“.

10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско

опълчение“ 69

28 август (четвъртък)

Програма „Стара Загора – древна и млада, позната и непозната – наш роден

град!“: Берекет могила; „Светът на приказките“; Образователни занимания

със STEM пособия; Арт ателие „Сръчковци“.

10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско

опълчение“ 69

29 август (петък)

Закриване на Лятната програма: Игри, забавления и весело настроение.

10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско

опълчение“ 69

