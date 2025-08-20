Програма на Детски отдел на библиотека „Родина“ за периода 25.08. -29.08.2025 г.
Лято в библиотеката
25 август (понеделник)
Програма „Да пазим природата“: Редки птици в България; Литературни игри;
Арт ателие „Сръчковци“.
10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско
опълчение“ 69
26 август (вторник)
Програма „Любими спомени в приказки вплетени“: Светослав Минков;
Образователни занимания със STEM пособия; Литературни игри; Арт ателие
„Сръчковци“.
10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско
опълчение“ 69
27 август (сряда)
Европа Директно – Стара Загора гостува на Детски отдел: Пъзел на ЕС;
Програма „Народи, митове, легенди“: Етруските; Арт ателие „Сръчковци“.
10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско
опълчение“ 69
28 август (четвъртък)
Програма „Стара Загора – древна и млада, позната и непозната – наш роден
град!“: Берекет могила; „Светът на приказките“; Образователни занимания
със STEM пособия; Арт ателие „Сръчковци“.
10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско
опълчение“ 69
29 август (петък)
Закриване на Лятната програма: Игри, забавления и весело настроение.
10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско
опълчение“ 69