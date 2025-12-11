четвъртък, декември 11, 2025
Последни:
Региона

Профилактика на тока ще прекъсне работата на светофарните уредби в Стара Загора

Редактор

Поради профилактика, извършвана от компанията ЕВН, през следващите дни поетапно ще бъде спирана работата на светофарните уредби в Стара Загора.

Светофарната уредба на кръстовището на бул. „Цар Симеон Велики“ и ул. „Димчо Стаев“ няма да работи до отстраняване на възникнала авария.

Община Стара Загора апелира към всички участници в движението да подходят с повишено внимание и  да спазват стриктно правилата за предимство, които важат при неработещи светофари!

Интересно от мрежата

Вижте още

Повече от 500 бр. фиданки раздаде безвъзмездно община Асеновград

Редактор

Сградата на ДГ „Чиполино“ в Свищов бе отличена сред най-красивите в конкурса „Фасада на годината 2024-2025“

Редактор

СКХГ „Берое“ сред най-добрите клубове по художествена гимнастика в България

Редактор

Pin It on Pinterest