Профилактика на тока ще прекъсне работата на светофарните уредби в Стара Загора

Поради профилактика, извършвана от компанията ЕВН, през следващите дни поетапно ще бъде спирана работата на светофарните уредби в Стара Загора.

Светофарната уредба на кръстовището на бул. „Цар Симеон Велики“ и ул. „Димчо Стаев“ няма да работи до отстраняване на възникнала авария.

Община Стара Загора апелира към всички участници в движението да подходят с повишено внимание и да спазват стриктно правилата за предимство, които важат при неработещи светофари!

