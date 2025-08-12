Профилактика на EVN изключва временно светофари в Стара Загора

Община Стара Загора уведомява жителите и гостите на града ни, че днес, 12 август 2025 г., във връзка извършването на профилактика от EVN няма да работят светофарните уредби, регулиращи кръстовищата на бул. „Руски“ и ул. „Христо Ботев“ и на бул. „Руски“ и ул. „Ген. Гурко“.

Профилактиката на електроенергийната компания ще продължи и през следващите дни и ще засегне поетапно и други светофарни уредби, за което старозагорци ще бъдат осведомени.

Община Стара Загора се извинява за причиненото неудобство и призовава за повишено внимание от страна на пешеходците и водачите на МПС.

