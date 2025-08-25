Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа“ представя нов формат фолклорен спектакъл

Професионалистите от любимия ни фолклорен ансамбъл „Странджа“ са подготвили неповторимо изживяване за сетивата на жителите и гостите на град Бургас.

Концерт-спектакълът „Фолклорни пътеки – от извора до сцената“, ще бъде изнесен от 21:00 ч. на 28.август 2025 г. в двора и сградата на Етнографски музей – Бургас.

Събитието ще ни покаже автентични български носии, вплетени в спектакъл, на основата на обработка на автентичен музикален фолклор. Зрителите ще могат да се докоснат до обредния и музикалния песенен и танцов фолклор на Сливенски и Бургаски етнографски райони.

Различни групи от състава на ансамбъла ще представят последователно песни, фрагменти от танци и обичаи в отделните площи и помещения на Етнографски музей – Бургас.

Целият спектакъл ще се заснеме и ще се излъчва за публиката непосредствено по време на провеждането му на поставена видеостена в двора на Етнографски музей, тъй като малките помещения в сградата на музея не позволяват едновременното присъствие на изпълнителите и публиката.

Събитието е резултат от изпълнението на проект „Фолклорни пътеки – от извора до сцената“, финансиран по Програма „Нематериално културно наследство“ (професионални ансамбли и носители на нематериалното културно наследство) за 2024 г. на Министерство на културата на Република България, Договор № РД11-06-720.

