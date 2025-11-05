Проф. Петър Стоянович гостува в Стара Загора с представяне на книгата „Царска България (1879–1946)“

На 12 ноември от 17:30 ч. в зала №33 на Регионалнен исторически музей – Стара Загора ще се състои среща-разговор с проф. д.и.н. Петър Стоянович и представяне на книгата „Царска България (1879–1946). Българският владетелски двор (личности, длъжности, биографии)“, написана в съавторство с доц. д-р Ивайло Шалафов.

Това е първото мащабно изследване у нас, посветено на структурата и историята на българския владетелски двор през Третото българско царство. Изданието представя цялостен поглед към монархическата институция като част от развитието на модерната българска държава.

В продължение на десетилетия темата за „царското“ у нас е била възприемана като табу и често пренебрегвана от научните среди. Днес изследването на проф. Стоянович и доц. Шалафов връща вниманието към този период, представяйки го не през идеологически призми, а чрез факти, архивни документи и биографични данни.

Книгата насочва вниманието не само към събитията и институциите, но и към културното и общественото значение на монархическата традиция, превръщайки я в основа за по-задълбочен разговор за националната памет и историческата приемственост.

