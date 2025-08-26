Проф. Мира Маркова ще проведе консултации по програмите на Историческия факултет, предлагани в бургаския филиал на СУ

На 27 август от 18.00 часа проф. Мира Маркова – декан на Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ще проведе консултации за кандидат-магистри във Филиал – гр. Бургас.

Срещата ще се състои в учебната аудитория на бургаския филиал, Културен дом НХК. Проф. Маркова ще представи магистърските програми за Бургас и ще отговаря на въпроси по тях.

През академичната 2025/2026 година Историческият факултет на СУ предлага във филиала в Бургас четири програми за ОКС Магистър:

• „Античност и средновековие“

• „Модерна България: Държава и общество”

• „Музеология“

• „Дигитална хуманитаристика“

Приемът на документи за кандидатстване по тях започна на 1 август и ще продължи до 24 септември 2025 г., онлайн https://hist.kmk.uni-sofia.bg.

През настоящата година във филиала в Бургас се дипломират първите магистри, завършили по програмата „Античност и средновековие“.

Проф. Мира Маркова е възпитаник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, преподавател в Катедра „Етнология“, а от 2019 година – декан на Историческия факултет. Тя е автор на 3 монографии, 17 студии и над 50 други научни публикации.

