Проф. Мира Маркова представи магистърските програми на Историческия факултет във филиала на СУ в Бургас

Проф. Мира Маркова – декан на Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – проведе традиционната среща с кандидат-магистри във филиала на университета в Бургас.

Събитието, което се състоя в учебната аудитория на Културен дом НХК, събра кандидати от различни възрастови групи, проявили интерес към обучението в хуманитарните специалности.

По време на срещата проф. Маркова представи магистърските програми, които Историческият факултет предлага във филиала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в гр. Бургас през академичната 2025/2026 година и даде отговори на въпроси, свързани, както със съдържанието на обучението, така и с възможностите за професионална реализация.

Историческият факултет вече успешно обучи първия випуск магистри във филиала – по програмата „Античност и средновековие“.

Тази година интересът към обучението е още по-широк: освен към „Античност и средновековие“, кандидатите проявяват засилен интерес и към програмата „Модерна България: Държава и общество (края на XIX-началото на XXI в.)“.

В Бургас студентите могат да избират между четири магистърски програми:

• „Античност и средновековие“

• „Модерна България: Държава и общество (края на XIX-началото на XXI в.)“

• „Музеология“

• „Дигитална хуманитаристика“ (с обучение на английски език)

Обучението във филиала се осъществява от преподавателския състав на Историческия факултет, което гарантира висок академичен стандарт. Така филиалът в Бургас се утвърждава като важен център за академично развитие и разширява достъпа до качествено университетско образование за цяла Югоизточна България.

Кандидатстването по магистърските програми продължава до 24 септември 2025 г. и се извършва онлайн на сайта на Историческия факултет: https://hist.kmk.uni-sofia.bg

Facebook

Twitter



Shares