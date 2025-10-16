Един от водещите литературоведи, културолози и преводачи в страната – русенката проф. дфн Пенка Ангелова бе отличена с Голямата сребърна значка за заслуги към Република Австрия. Високото отличие ѝ бе връчено лично от посланика на Австрия в София Н. Пр. Андреа Икич-Бьом късно снощи на тържествена церемония в сградата на Доходното здание в крайдунавския град, където всъщност се помещава, основата по нейния идея преди 20 години Австрийска библиотека. Сред гостите на събитието бяха областният управител Драгомир Драганов, заместник-кметът по образование и култура Енчо Енчев, както и изтъкнати специалисти в сферата на съвременните литературни изследвания от цялата страна. Драганов посочи, че проф. Ангелова има изключителен личен принос към популяризирането на българската културна идентичност на международната сцена и че благодарение на нея са реализирани редица проекти, инициативи и партньорства, които насърчават взаимното опознаване и разбирателство между народите на двете държави. „Австрия и България имат дълга история на взаимно уважение и плодотворно партньорство – от многогодишните връзки в областта на музиката и литературата до съвременните културни и икономически проекти, които приближават нашите народи още повече. В това отношение ролята на международното дружество е незаменима – то е посредник, вдъхновител и пазител на този вид общуване“, посочи областният управител Драганов. Днес ролята на европейската култура е по-важна от всякога. Тя е онзи компас, който ни помага да се ориентираме в сложната карта на глобалния свят. Чрез изкуството, литературата, музиката, театъра и киното ние не просто изразяваме себе си – ние споделяме човешкия опит и изграждаме взаимно разбиране между народите. Европейската култура е сила на единението, защото тя надскача политическите и икономическите граници, за да ни напомни, че преди всичко сме хора – наследници на една велика духовна традиция. Тя ни учи да ценим различието и да го възприемаме не като заплаха, а като богатство“, сподели още Драганов.

„В моменти като този аз мисля и за Елиас Канети, чието творчество и дух винаги ми напомня за това, че отговорността на интелектуалците се състои в това да построяват мостове между хората и да подкрепят и защитават човечността и човешкото срещу равнодушието и забравата. Това отличие ме подканва да продължа този път в смисъла на културното сътрудничество, откритостта и отвореността към европейската мисъл“, каза от своя страна проф. дфн Пенка Ангелова.

„Днес почитаме една изключителна жена, чието име е неразривно свързано с културните отношения между Австрия и България от десетилетия – професор Пенка Ангелова. Нейният живот се характеризира с дълбока любов км литературата, езика и хората, свързани чрез тях“, подчерта в изказването си първият дипломат на Австрия в страната ни. Тя сподели още, че Австрийската библиотека е сред най-активните в цялата мрежа от такива институции в страната. „Това е Ваше постижение, проф. Ангелова. Тук се срещат хора, възникват нови идеи, а литературата и изкуството разгръщат своята обединяваща сила“, поясни Н. Пр. Андреа Икич-Бьом. „Като ръководител на две австрийски библиотеки – във Велико Търново и Русе – Вие допринасяте значително за отличните австрийско-български отношения чрез уникалния си опит, отвореността си към нови идеи и развития, както и голямата си ангажираност към културните контакти между двете ни страни. В допълнение към академичната си работа, Вие сте ангажирана и с това да направите литературата по-достъпна за обществеността. Русенският литературен фестивал, който инициирате от 2008 г. насам, се утвърди като едно от най-известните и признати културни сбития на културната сцена на града. Фестивалътпредставя най-актуалните аспекти на литературата, изкуството, музиката, фотографията, театъра, киното и алтернативните форми на художествено изразяване. Вие сте не само неуморен организатор, но и страстен изследовател. Творчеството на големия носител на Нобелова награда Елиас Канети е особено скъпо на сърцето Ви и Вие всеотдайно съхранявате неговото наследство и го пренасяте в бъдещето“, каза още посланикът. Тя отчете и факта, че тези, които познават проф. Ангелова знаят, че ангажираността ѝ далеч надхвърля нейните професионални задължения. „Вие сте човек, който подхожда към другите с топлина и откритост, който улеснява срещите и насърчава приятелствата. Благодарение на Вас Австрия и България имат жизнена, силна и сърдечна връзка, която се простира далеч отвъддипломатическите отношения“, категорична бе Н. Пр. Андреа Икич-Бьом.

От Съюза на преводачите в България посочиха за постигнатото от проф. Ангелова, че то е в резултат на нейната академично компетентна и дълбоко проникновена просветителска работа в името на идеите на писателя-хуманист Елиас Кнаети. „Поздравления, че успявате да стигнете до младите хора, за да се изграждат те като достойни граждани на света, зачитащи и пропагандиращи общочовешките ценности – свобода, братство, равенство и стремеж към мир и разбирателство“, заявиха още от Съюза на преводачите.

Припомняме, че именно благодарение на Областна администрация – Русе на Международно дружество „Елиас Канети“ беше предоставена за ползване фамилната къща на нобеловия лауреат по литература. Също така Австрийска библиотека „Елиас Канети“ беше основана в Русе въз основа на петстранен договор между Областна администрация – Русе, Община Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Международно дружество „Елиас Канети“ и Външното министерство на Австрия, представлявано от Посолството на Австрия в България. Дружеството е сред пионерите в международното междусекторно сътрудничество. През изминалите над три десетилетия то се утвърди като устойчива платформа за диалог и партньорство, за организиране и провеждане на културни събития от национален и международен мащаб и в рамките на Дунавската стратегия, както и за реализирането на иновативни инициативи какъвто е Международният литературен фестивал, провеждащ се ежегодно в Русе.

„Силата на тримата братя Канети е поразителна, както и креативността на тяхното семейство. През действията на колектива на библиотеката Вие правите така, че Русе да увеличи своята духовна сила. Благодаря Ви, че пренасяте името и делото на фамилията Канети по такъв начин, че още повече да се гордеем с родния си град“, посочи от своя страна кметът Милков, който по-рано през вчерашния ден връчи плакет на проф. Ангелова.

