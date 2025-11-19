Проф. д-р Борислава Танева – пианист и композитор, е солист на концерта в Бургас

Зад диригентския пулт застава проф. д-р Григор Паликаров

Поредното събитие на Държавна опера – Бургас за м. ноември е концерт, който заслужава вниманието на почитателите на симфоничната музика и ценителите на високото изпълнителско майсторство. Под палката на изтъкнатия диригент проф. д-р Григор Паликаров, главен диригент на Държавна опера – Пловдив, главен художествен ръководител на Симфоничен оркестър – Пазарджик, постоянен гост-диригент на Държавна опера – Варна, чест и желан гост-диригент в Бургаската опера преподавател в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София, ще бъде представена разнообразна концертна програма, подбрана с усет и вкус, на Симфоничния концерт на 20 ноември, четвъртък, от 19:00 часа в залата на Бургаската опера. Преди седмици маестро Паликаров бе зад диригентския пулт на галаконцерта на лауреатите на Международния конкурс за оперни певци „Стоян Попов“ в залата на бургаския културен институт. Той дирижира три от запомнящите се оперни спектакли в тазгодишното издание на фестивала „Опера на светилището“ на сцената под звездния купол на древното тракийско оброчище и космическа обсерватория Бегликташ, община Приморско: „Самсон и Далила“, „Аида“ и „Набуко“.

Солист на оркестъра на Бургаската опера на концерта в четвъртък е е забележителният творец проф. д-р Борислава Танева, пианист, камерен изпълнител и композитор. Лауреат е на международни конкурси по пиано, камерна музика и композиция в България, Италия, Япония, Гърция, Люксембург и Норвегия, като през 2010 г. е отличена с Голямата награда „Prix Exceptionnel“ на Първия международен конкурс по композиция „Artistes en herbe“ в Люксембург, а през 2017 г. – с втора награда от конкурса по композиция „Едвард Григ“ в Осло. Проф. Танева е преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. През 2014 г. е отличена с наградата „Златно перо“ за изключителен принос към българската култура и изкуство, а през 2015 г. – с наградите „Кристална лира“ на Съюза на музикалните дейци и „Музикант на годината“ на Българското национално радио за активна творческа дейност. От 2016 г. е съпредседател на фондация „Пианисимо“. Лондонското издателство Musica ferrum публикува нейното клавирно творчество за деца, отличавано неведнъж на международни форуми.

Концертмайстор на оркестровия състав на Бургаската опера на концерта на 20 ноевмри ще бъде Ваня Златева. В концертната програма са включени знакови произведения из класическата музикална съкровищница за симфоничен оркестър:Увертюра към операта „Севилският бръснар“ от Джоакино Росини, която отдавна е придобила популярност като произведение, което се изпълнява самостоятелно. Със своята виртуозност и витален дух, встъпителната част към популярната комична опера ще внесе жизнерадостна атмосфера и очарование в залата на Операта на 20 ноември. Второто произведение, което ще прозвучи в концертната програма, е Концерт за пиано и оркестър № 12, К. 414 от Волфганг Амадеус Моцарт – гениалният представител на Виенската класическа школа. Концертът за пиано в ла мажор е един от трите, които Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791) написва в края на 1782 г. за зимния концертен сезон във Виена, след успеха на операта му „Отвличането от сарая“. През следващите няколко години Моцарт постига слава и богатство във Виена, продуцирайки и участвайки в концерти със собствена музика, като концертите му за пиано са основната атракция на всеки празник. В писмо до баща си от декември 1782 г. той пише: „Тези концерти са златна среда между твърде тежки и твърде леки. Те са брилянтни, приятни за ухото и естествени, без да са блудкави. Има части тук-там, от които само ценителите могат да извлекат удовлетворение, но тези пасажи са написани по такъв начин, че по-малко образованите не могат да не бъдат доволни, макар и без да знаят защо.“ За Моцарт тоналността ла мажор обикновено е била лирична и спокойна, а Концерт № 12 е отличен пример – като елегантно, плавно произведение без драматични изненади.

Програмата в четвъртък ще завърши с едно мащабно произведение – Симфония № 4 „Италианска“, оп. 90 от Феликс Менделсон Бартолди. Симфония № 4, наречена „Италианска“, е като музикално писмо, изпратено от Менделсон след неговото вдъхновяващо пътуване из Италия. Композирана през 1833 година, творбата е изпълнена с радост, светлина и живописност, която изразява същността на Италия – от нейните празнични моменти, искрящи от жизненост и самобитен вкус към живота, до нейните по-тихи, съкровени моменти. Първата част, Allegro vivace, се отличава с енергичен и празничен характер, отразявайки жизнеността на италианската култура. Andante con moto, втората част, разкрива мистичното очарование на религиозните процесии, които впечатляват композитора с тяхната сакрална атмосфера и ритмика. Менуетът в третата част предлага нежна елегантност, докато Saltarello – Presto, финалът, предава буен танц с несравнима енергия, вдъхновен от традиционните италиански танци. Тази симфония се счита от музиковедите не само за музикална картина на Италия, но и доказателство за гения на Менделсон, който успява да превърне своите преживявания в безсмъртни и вълнуващи произведения.

Симфоничният концерт на 20 ноември в залата на Държавна опера – Бургас е покана за едно изискано преживяване с висока музикално-естетическа стойност.

Не пропускайте да съпреживеете празник на духа – с прекрасно подбрана програма, класни диригент и солист, отлични музиканти от оркестъра на Бургаската опера и съприкосновение с изкуството, което облагородява, обогатява и ще остане в емоционалните спомени!

Билети за концерта – на касата на Операта, каса „Часовника" /работи и в събота/, в мрежите на Grabo и Eventim.

За диригента:

Григор Паликаров (род. през 1971 в гр. Пловдив) завършва НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив със специалност пиано с пълен отличен успех и златна значка през 1990, след което и Националната Музикална Академия „Проф. Панчо Владигеров” в София с магистърски степени по четири специалности: оперно-симфонично дирижиране при акад. В. Казанджиев и проф. Ив. Вульпе; композиция при проф. Д. Тъпков, пиано – при проф. Кр. Тасков и хорово дирижиране при проф. Ст. Кралев. Специализира композиция в рамките на два летни курса в Австрия с проф. Ерих Урбанер от Виенския университет за музика и изпълнителско изкуство. Дебютира на оперна сцена още като студент (на 22 години), когато дирижира „Риголето” в оперните театри в Плевен и Стара Загора. Професионалната си кариера като диригент започва в Симфоничния оркестър на Ансамбъла на Българската Армия (1995-1997), а от 1997 до 1999 е и главен диригент на Ансамбъла. Междувременно поема и длъжността диригент и главен художествен ръководител на именитата Младежка филхармония „Пионер” (1998-2003). Дебютира в Националната опера и балет – София през 1998, като дирижира Гала-концерт на Гена Димитрова по изрична нейна покана. От януари 2000 до април 2019 е щатен диригент в операта, а репертоарът му включва повече от 60 оперни и балетни заглавия. Към настоящия момент маестро Паликаров е професор по оперно-симфонично дирижиране в НМА „Проф. П. Владигеров“, където преди това успешно защитава докторска степен по музика през 2017 и доцентура през април 2019. От сезон 2005/2006 до момента той е и главен художествен ръководител и диригент на Симфонично-оперетно дружество „Маестро Г. Атанасов” – гр. Пазарджик. Проф. д-р Григор Паликаров е чест гост – диригент на много оркестри и оперни театри в страната, сред които: Софийска филхармония, Симфоничен оркестър на Българското национално радио, Класик ФМ оркестър (оркстър „Кантус Фирмус“) – София, на който е и постоянен диригент от сезон 2008/09, Държавните опери в Пловдив, Варна (където е постоянен гост-диригент), Бургас и др. Сред поредицата му от диригентски изяви специално място заемат многобройните студийни записи на различни творби със Симфоничния оркестър на Българското Национално Радио, както и участията му в престижни национални и международни музикални фестивали като „Софийски музикални седмици”, „Мартенски музикални дни” – Русе, „Европейски музикален фестивал” – София, „Аполония”, „Варненско лято“, Лауреатски дни „Катя Попова” – Плевен, “Австрийски музикални седмици”, „Нова българска музика”, “Зимни музикални вечери” – гр. Пазарджик, Фестивал на оперното и балетно изкуство – Стара Загора, Фестивал за съвременна музика – Пула, Хърватска, „Майски оперни вечери” – Скопие, Македония, Фестивал „Дюни“ – Матера, Италия, BMIMF – Корея и мн.др. Маестро Григор Паликаров редовно осъществява и множество гастроли в чужбина в страни като Италия, Полша, Корея, Япония, Уругвай, Русия, САЩ, Румъния, Гърция, Словения, Украйна, Тайван, Мексико, Португалия, Испания, Германия, Австрия, Белгия, Франция, Люксембург, Нидерландия, Великобритания и др. Той е заставал на пулта на Националната опера и балет – Любляна, Краковска опера – Полша, Националната опера и балет – Скопие, Симфоничния оркестър на Румънското национално Радио – Букурещ, Националния оркестър (СОДРЕ) и националния хор на Уругвай, Филхармонията на Монтевидео – Уругвай, Симфоничен оркестър Юкатан и симфоничен оркестър Монтерей – Мексико, Филхармония „Яначек” – Чехия, Ченстоховска филхармония и Варминско-Мазурска филхармония – Полша, Симфоничните оркестри на Санремо, Бари, „Фриули – Венеция – Джулия“ и „Магна Греча“ – Италия, Филхармониите на градовете Брашов и Сибиу (Румъния), Филхармонията на Сямън – Китай, Днепропетровската филхармония – Украйна, BMIMF оркестър – Корея, Симфоничния оркестър „Сенчъри“ – Тайпе, Опера Кливланд – САЩ, където неговият дебют е отбелязан като едно от най-важните музикални събития за 2009 г. за щата Охайо, Красноярската опера и балет – Русия, Симфоничен оркестър – Солун, Симфоничен оркестър – Калиш, Полша и мн. др.

Наред с диригентската си дейност Григор Паликаров също композира и концертира като пианист. Някои от творбите му са изпълнявани на редица фестивали и са записвани нееднократно. За успешните си изяви като композитор и пианист е удостояван с редица национални и международни награди от конкурсите „Светослав Обретенов“, „Албер Русел“, „Музиката и Земята“ и др. Той е носител и на множество други престижни награди, сред които: „Кристална лира” на СБМТД (четирикратно – 2002, 2012, 2017 и 2022.), „Златно перо”- 2009 г., „Емил Чакъров” – 2019 и „Златна лира“ на СБМТД за изключителен принос към българското музикално изкуство и по повод 50-годишнината му през 2021 г. В рамките на два мандата е бил председател на „Менса” – България – клон на световната организация на хора с висок коефицент на интелигентност.

За солистката – проф. д-р Борислава Танева, пиано

Борислава Танева се представя на международната сцена като пианист, камерен изпълнител и композитор. Лауреат е на международни конкурси по пиано, камерна музика и композиция в България, Италия, Япония, Гърция, Люксембург и Норвегия, като през 2010 г. е отличена с Голямата награда „Prix Exceptionnel“ на Първия международен конкурс по композиция „Artistes en herbe“ в Люксембург, а през 2017 г. – с втора награда от конкурса по композиция „Едвард Григ“ в Осло.

В богатия ѝ репертоар присъстват и творби от съвременни композитори, както и произведения от нейния баща Александър Танев. За първи път в България реализира интегрално изпълнение в девет концерта на клавирните сонати на Йозеф Хайдн. Изявява се като солист на оркестри в Бьлгария, Индия, Гърция (със Солунската филхармония и “Orchestra ton chromatin”- Aтина), Тhe Ashdod chamber orchestra – Израел, Симфоничния оркестър на националното радио на Украйна, Wallisellen Orchester – Швейцария.

Борислава Танева завършва Националното музикално училище в София със златен медал и Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” с пиано при Николай Евров, Джулия и Константин Ганеви и композиция при Парашкев Хаджиев. От 1990 г. преподава пиано в Националната музикална академия на различни длъжности. През 1999/2000 г. печели стипендия на Външно министерство на Италия и специализира съвременна музика при проф. Чери Брум в Милано, където изнася и серия концерти. Понастоящем е професор по пиано в Клавирната катедра и от 2016 г. е заместник-ректор по художествено-творческата и международната дейност в Националната музикална академия. През 2013 г. успешно защитава докторат, посветен на българската клавирна музика. Преподава пиано в New Conservatory в Солун, води клас по интерпретация на съвременна музика в Атина. Сътрудничи още с консерватории в Женева и Лариса, където изнася музикални семинари на различни теми: “Начална педагогика”, “Проблеми при интерпретирането на клавирния концерт”; “Интерпретация на съвременни творби”, “Особености при изпълнение на българска музика” и др. Изнася майсторски класове в Гърция, Швейцария, Люксембург, Сингапур, Бразилия, Испания, Франция, Италия, Норвегия, САЩ. Нейни възпитаници многократно са отличавани с награди на международни и национални музикални форуми. Редовно журира на музикални конкурси във Франция, Австрия, Финландия, Сингапур, Люксембург, Гърция, Сърбия, Малта, България.

Основател и член е на швейцарско-българската асоциация за култура SBAC със седалище в Женева. През 2014 г. е отличена с наградата „Златно перо“ за изключителен принос към българската култура и изкуство, а през 2015 г. – с наградите „Кристална лира“ на Съюза на музикалните дейци и „Музикант на годината“ на Българското национално радио за активна творческа дейност. От 2016 г. е съпредседател на фондация „Пианисимо“. Лондонското издателство Musica ferrum публикува нейното клавирно творчество за деца, отличавано неведнъж на международни форуми. Участник е на редица фестивали, сред които: „Софийски музикални седмици”, „Европейски музикален фестивал”, „Новогодишен музикален фестивал”, „Мартенски музикални дни”, “Musicexchange”, „Звук и връзка”, “ppIANISSIMO” – фестивал за съвременна клавирна музика – София; Балкански форум „Серес”, Музикален фестивал „Кефалоня”, Музикален фестивал в Делфи – Гърция, Фестивал за камерна музика в Tortoreto, музикалните фестивали “Sаn Benedetto” – Италия и „Craiova muzicala” – Румъния. Свири в престижните зали на „Palau de la Musica” – Барселона, „Auditorio National de Musica” – Мадрид, Бранденбургския театър, „Megaro musikis” в Солун и Атина.

През 1998 г. участва във Втората международна среща на жени-композитори в Атина. Има записи за Българското национално радио, Националната телевизия и гръцката ЕРТ3.

