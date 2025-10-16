Проектното предложение на Община Плевен за основен ремонт на площадките за хвърляне на диск и чук, на копие и за тласкане на гюле спечели финансиране от Министерство на спорта

Проектното предложение на Община Плевен за основен ремонт на площадки за учебно-тренировъчна работа за хвърляне на диск и чук, за хвърляне на копие и за тласкане на гюле беше одобрено за финансиране от Министерство на младежта и спорта (ММС).

Това става ясно след извършеното класиране на проекти, подадени при условията и реда на Програма за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост 2024 г.

Община Плевен подаде проекта в началото на м. октомври 2024 г. По Наредба № 1 на ММС за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост, е допустимо извършването на широк набор от строително-монтажни работи, водещи до обновяване и модернизация на спортна инфраструктура. Площадките за лекоатлетически хвърляния са на ул. „Колописта“ в Плевен, общата площ e 8 443 кв. м. Община Плевен разполага с одобрен инвестиционен проект, за който има действащо разрешение за строеж, влязло в сила на 01.07.2022 г. Съгласно количествено-стойностната сметка средствата за СМР на проекта са в размер на 550 234.11 лв. с ДДС, които са изцяло безвъзмездно финансиране от държавния бюджет. Дейностите предвиждат изграждане на три площадки: за мятане на диск и хвърляне на чук; за тласкане на гюле; за хвърляне на копие. И трите площадки са с параметри, отговарящи на изискванията на Международната асоциация на лекоатлетическите федерации – WA /IAAF/. Всички съоръжения и специализирано оборудване на площадките ще са сертифицирани от асоциацията. Ще бъдат монтирани три трибуни с 54 места, включително зона за зрители в неравностойно положение. Ще се осигурят 5 паркоместа, паркомясто за линейка и 10 места за велосипеди. Проектът предвижда изграждане на видеонаблюдение, което ще се присъедини към системата за видеонаблюдение на Община Плевен.

Плевен има традиции в лекоатлетическите хвърляния, включително участници на Олимпийски игри, медалисти от световни, европейски и балкански първенства. В града има три лекоатлетически клуба, вписани в регистъра на ММС.

