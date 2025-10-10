петък, октомври 10, 2025
Проекти за 31,5 милиона лева ще се изпълняват от областния управител на Стара Загора, три Общини, университет и две неправителствени организации

На пресконференция, провела се днес в сградата на община Казанлък, кметът Галина Стоянова обяви подписването на Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ на Програмата „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.

С подписването му се осигурява финансиране за изпълнение на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) на региона:„Устойчив социално-икономически растеж, подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“.

Общата стойност на проектите е 31 424 825,49 лева с ДДС, от които 24 522 712,61 лв. са европейско финансиране, а 6 902 112,88 лв. – собствен принос. Срокът за изпълнение е 36 месеца.

Община Казанлък ще изпълни пет проекта, които ще допринесат за утвърждаването ѝ като индустриален, културен и туристически център в региона.

В партньорство с областна управа Стара Загора в лицето на г-н Неделчо Маринов община Казанлък ще успее да постигне крайната си цел по консервация на монумента “Бузлуджа”. Проектът е иницииран преди 10 години от фондация “Проект Бузлуджа”, също партньор в КИТИ, с председател Дора Иванова и е подкрепен от кмета Галина Стоянова. Целта му е да съхрани и развие тази архитектурна ценност, която е световно призната.

Друг ключов проект, в който община Казанлък е партньор е Модернизиране на Техническия колеж – Казанлък при ТУ – София с ново оборудване и лаборатории. Професор Ганев отново благодари за развиването на колежа и припомни, че трудният път, извървян заедно с кмета Галина Стоянова, дава своя резултат за утвърждаването на Казанлък като индустриален и академичен център.

Следвайки философията на програма Развитие на регионите в концепцията своето място намират и две малки общини – Мъглиж и Павел баня. Двете общини ще участват чрез развиване на различни туристически обекти и маршрути.

Концепцията на община Казанлък е пример за успешно партньорство между средна община, малка община, областна администрация, висше училище и неправителствения сектор.

Туристическо дружество “Орлово гнездо” град Казанлък ще бъде важен партньор при реализиране на дейностите за повишаване на туристическия потенциал на язовир “Копринка”.

