Проектът на община Свищов за интеркултурно образование в ДГ „Зорница“ е одобрен за финансиране

Проектът на Община Свищов, насочен към реализиране на образователни мерки за осигуряване на “Ценностно-ориентирана образователна интеграция и развитие на интеркултурното образование в ДГ „Зорница“ в село Ореш с изнесени групи в селата Морава и Овча Могила“, е одобрен за финансиране по Приоритет 1 на Конкурсна процедура № 33.24-2025 г., обявена от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

Проектът ще се изпълнява в рамките на девет месеца и обхваща децата, посещаващи изнесените групи на ДГ „Зорница“, техните семейства, както и педагогическия и непедагогическия персонал на детската градина. Основната му цел е създаването на условия за ценностно-ориентирана образователна интеграция и развитие на интеркултурното образование, включително сред децата от етническите малцинства и етнокултурните общности.

Дейностите на проекта са насочени към гарантиране на равен и навременен достъп до качествено образование, укрепване на взаимодействието между детската градина, децата и семействата, както и формиране на подкрепяща социално-образователна среда, която насърчава положителни нагласи към културното многообразие.

В рамките на проекта ще бъдат внедрени иновативни педагогически подходи и дигитални инструменти, включително технологии, базирани на изкуствен интелект, с цел стимулиране на творческата активност на децата, развитието на умения за сътрудничество и изграждането на положителни междукултурни отношения. Родителите ще бъдат активно включени в образователния процес, а педагогическият персонал ще прилага интерактивни и адаптирани методи, които гарантират ефективното формиране на интеркултурни компетентности и устойчиво включване на семействата в образователната интеграция.

Одобрението на проекта представлява важен етап в развитието на общинската образователна система и допринася за укрепването на качеството на образованието и насърчаването на интеркултурното сътрудничество в ДГ „Зорница“ и нейните изнесени групи.

