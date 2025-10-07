Проект „Гласовете на морето“ кани младежи от Бургас да станат част от еко-документален спектакъл за климата

Млади хора от Бургас имат възможност да се включат в създаването на уникален еко-документален спектакъл, посветен на Черно море, природата в региона и климатичните промени.

Проектът „Гласовете на морето“ кани участници на възраст между 15 и 30 години, които живеят в Бургас и имат интерес към изкуството, природата и екологичните теми.

Проектът „Гласовете на морето“, се реализира от Фондация ЕКОгАРТ в партньорство с Община Бургас и „Център за млади таланти – Бургас“

Той се осъществява с финансовата подкрепа на Община Бургас в рамките на инициативата KAMALE (KlimAte Mindful Actions Led by Engaged Youth Leaders), част от проекта Sublime SDGs, съфинансиран по програма DEAR на Европейската комисия.

В рамките на инициативата младежите ще имат възможност да се включат в създаването на младежки еко-документален спектакъл по истински истории за Черно море, природата в района на Бургас и климатичните промени – истории, които заедно ще съберем от местни рибари, фермери, учени и еколози.

Проектът насърчава младежкото участие и творческото мислене по важни екологични теми, като едновременно развива умения за работа в екип, сценично представяне и гражданска активност.

Периоди на ангажираност:

• 11 и 12 октомври 2025 г. (събота и неделя) – присъствено обучение по вербатим театър и екологично образование;

• последната седмица на ноември 2025 г. – репетиции и спектакли.

Дейностите ще се проведат в град Бургас.

Крайният срок за подаване на формуляри за участие е 9 октомври 2025 г., включително – чрез този линк: https://forms.gle/wXoub83CzATQFxn29

Проектът насърчава активното включване на младите хора от Бургас по темите за климатичните промени, опазването на природата и връзката на хората с нея.

Интензивните валежи, които за съжаление сполетяват Бургаска област през последните дни, напомнят колко актуален и значим е този въпрос. Чрез свидетелските разкази на местни хора, пресъздадени от младежи с методите на изкуството, проектът „Гласовете на морето“ цели да повиши осведомеността и съпричастността към предизвикателствата на климатичните промени.

ЛИНКОВЕ:

формуляр за участие в проекта „Гласовете на морето“ – https://forms.gle/wXoub83CzATQFxn29

фейсбук страница на проекта –https://www.facebook.com/voices.of.sea.burgas

инстаграм профил на проекта –https://www.instagram.com/voicesofsea.burgas/

фейсбук страница на Фондация ЕКОгАРГ –https://www.facebook.com/ecogart.foundation

