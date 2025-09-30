Проект BETTI помага на общинска администрация Казанлък да прилага разумно изкуствения интелект в услугите си

Може ли изкуственият интелект да намери своето място в публичната администрация?

Това е един от ключовите въпроси, на които ще търси отговор международният екип от експерти по проект BETTI – По-добро управление за надежден изкуствен интелект.

Община Казанлък е пълноправен партньор в проекта, финансиран по програма INTERREG Европа 2021–2027 и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Заедно с още девет организации от осем европейски държави, общината ще работи през следващите четири години за обмен на знания, опит и добри практики при прилагането на генеративен изкуствен интелект в управлението на интелигентни градове и региони.

На 25 септември 2025 г. в зала 6 на Община Казанлък се проведе първата работна среща със заинтересованите страни. В нея участваха 15 представители на местния бизнес, културни и образователни институции и организации, сред които „Давид Холдинг“ АД, Индустриална зона -Казанлък, Исторически музей „Искра“ и Археокомплекс „Долината на тракийските царе“, заедно с Клъстера по мехатроника и автоматизация – български партньор по проекта.

Експертите обсъдиха възможностите и предизвикателствата пред етичното внедряване на изкуствен интелект.

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова изразява пълна подкрепа за участието на администрацията в проекта и насърчава служителите да се възползват от новите възможности за обучение и развитие. Целта е да се повиши капацитетът на администрацията за отговорно, етично и ефективно използване на изкуствен интелект в управлението.

Чрез BETTI общината ще може да прилага успешни европейски практики, доказали се като устойчиви модели и да подобри публичните услуги, като ги направи по-ефективни, прозрачни и достъпни за гражданите. В процеса активно ще бъдат включени и заинтересовани страни – местен бизнес, културни и образователни институции, граждански организации и млади хора.

Проектът BETTI ще продължи до 31 юли 2029 г. и в рамките му партньорите ще разработят инструменти и политики за етично и надеждно внедряване на изкуствен интелект, в съответствие с Европейската стратегия за цифровизация и новите регламенти на ЕС.

???? Уебсайт на проекта: https://www.interregeurope.eu/betti

