Продуцент на U2, носител на шест награди “Grammy” сред делегатите на SPIKE Bulgarian Music Showcase 2024

SPIKE Bulgarian Music Showcase (where music and business meet), ще се проведе за трета поредна година в Пловдив на 23, 24 и 25 май 2024 г. За най-големият български музикален шоукейс в Пловдив ще пристигат над 220 участници от над 20 държави – между тях 30 групи и индивидуални изпълнители, които ще свирят на 5 различни сцени в града!

Сред делегатите тази година ще бъдат и някои изключително изявени личности на световната музикална индустрия – Стив Лилиуайт (продуцент на U2, носител на 6 награди “Grammy” и Ордена на британската империя), Ленарт Остлунд (човекът до ABBA, един от най-известните шведски музикални продуценти, 44 години част от Polar Studios), Адам Люис (ръководител на Planetary Group), Карл Мартин (световно признат проектант на музикални пространства), Дейвид Силба (Summerfest, Америка), Aйлийн Крaули (световен специалист по музикален дигитален маркетинг и стрийминг, част от престижната класация Billboard 40 under 40).

SPIKE Bulgarian Music Showcase покрива всички основни теми в музикалният бизнес и както и досега ще бъде напълно безплатен за посещение от всички, които се интересуват от шоубизнес или просто искат да послушат супер яки артисти от цял свят! През деня SPIKE предлага богата дискусионна част, която ще се проведе отново в две зали в Дом на културата „Борис Христов”. Заповядайте, за да чуете всички новости от света на музикалната индустрия, представени от специалисти от над 20 държави. Няма стилови ограничения – ще говорим за музиката в цялата й пъстрота и пълнота. Независимо къде се намирате в кариерата си на артист, продуцент, или лейбъл – дали сте в началото или вече имате популярност и успех, тази срещи ще са много полезни и обогатяващи, вашето място е тук!

На 23, 24 и 25 май 2024-та следете програмата на Rock Bar Download, Бар Fabric, Temple Bar, Безистена и голямата зала на Радио Пловдив, защото всяка вечер там, отново с вход свободен ще са изявите на всички български и международни артисти, участници в SPIKE Bulgarian Music Showcase. Пълният график и имена ще намерите на сайта spikeshowcase.com и в социалните медии на форума.

STEVE LILLYWHITE (UK)

Стив Лилиуайт е британски продуцент на звукозаписи, носител на шест награди „Grammy“ (включително продуцент на годината през 2006-та година). През 2013 г. той е награден с Ордена на Британската империя (CBE) за приноса си към музиката. Стив е автор е на над 500 легендарни записа в работа с различни музиканти, включително U2, Rolling Stones, Pogues, Peter Gabriel, Morrissey, Killers, Dave Matthews Band, Siouxsie and the Banshees, Simple Minds, Counting Crows, Talking Heads, David Byrne , XTC и много други. Сред стотиците продуцирани от него хитове са “Sunday Bloody Sunday” и “New Year’s day” на U2 и “Like a Fairytale of New York” – любимата ни коледна гледна точка на Pogues. Днес Стив живее в Джакара и работи само с избрани артисти.

LENNART ÖSTLUND (SE)

Ленарт Остлунд гостува на Spike за втора година. Той е един от най-известните шведски музикални продуценти и звукозаписни инженери. Ленарт започва кариерата си в легендарното Polar Studios, построено от ABBA, и работи там 44 години. През годините Ленарт е участвал в различни етапи на запис с най-големия изпълнител в историята като Led Zeppelin, ABBA, Rammstein, Genesis, Ramones, Europe, Rainbow, Backstreet Boys, Beastie Boys, Белинда Карлайл, Бърт Бахарак, Ема Бънтън, Селин Дион, Тони Банкс, Big Country и Roxette и много, много други.

Adam Lewis (US)

Адам Люис ръководи Planetary Group, фирма за развитие на артисти, базирана в Лос Анджелис. Planetary Group се фокусира върху подпомагането на млади артисти чрез дигитален маркетинг и PR и комуникация с радиостанции. В последните години, Адам работи с Arlo Parks, Soccer Mommy, Courtney Barnett, Cate Le Bon, The Chats, Vacations, The Last Dinner Party и Portugal, The Man. В момента Адам работи по стратегически проекти, свързани с реклама и промоция за Great Northeast Productions. В миналото е работил за TVT Records, където е сътрудничеството му със Sevendust, Guided By Voices, The Black Crowes и Snoop Dogg. В професионалният си актив Адам Люис има организация на турнета и стотици концерти и още много безценен шоубизнес опит за споделяне.

Carl A H Martin (UK)

Карл Мартин е архитект по образование и призвание. От над 40-сет години той се занимава с проектиране, изграждане и експлоатация на музикални арени. Той е специалистът, който ще ни разкаже професионалният си опит за целият процес по създава на музикално пространство – от големи открити места, до малки зали. Всички етапи по придобиване на мястото, проектиране, преговори с подизпълнители и целият процес чак до маркетинга на мястото са неговата специалност, знания за която ще сподели с аудиторията на Spike.

David Silbaugh (US)

Дейвид Силба е най-известен с работата си като „търсач“ за таланти на един от най-големите музикални фестивали в света – Summerfest в Милуоки, Уисконсин (огромен фестивал, който включва над 800 артиста от всички жанрове). Дейвид продуцира и Emerging Artists Series за същият форум. Дейвид има голям опит и като A&R консултант за GMR Marketing. Той е работил много и изключително интересният сегмент на „звуково брандиране“ – да създаваш персонализирана музика за спортни отбори, спортни събития и марки. Той курира музикалната библиотека SXSW за APM Music, предоставяйки на независими артисти възможности за „синхронизация“ на музика за филми, телевизия, реклама и игри. 8 години Дейвид е заемал и много интересната позиция, на консултант и връзки с артистите за китарите Gibson. Не на последно място, Дейвид е бивш член и вицепрезидент с право на глас на борда на Чикагския клон на The Recording Academy (GRAMMY). В момента той е в борда на директорите на Sing Me A Story и в консултативния съвет на FestForums.

AILEEN CROWLEY (New York City, US)

Айлийн Краули е специалист, с с опит в стрийминг, маркетинг и дигитални стратегии, управляващ партньор в Lark42. Айлиийн има впечатляващ опит, част е от първият глобален стрийминг екип в рамките на Universal Music Group. Преди няколко години тя попадна в авторитетният списък Billboard 40 under 40, а миналата година разработи първият по рода си курс по AI Music Marketing. Айлийн е част и от ръководният екип по изграждането на нов модел звукозаписен лейбъл – DigSin и първата компания за промотиране на плейлисти DigMark. Тя е добър презентатор и желан гост на много музикални панели в цял свят. Нейният широк опит – от музикални стартъпи по големи лейбъли я правят предпочитан консултант на артисти и компании.

Научете повече за SPIKE Bulgarian Music Showcase на spikeshowcase.com и нашите социални медийни канали.



Всичко за събитието:

https://fb.me/e/1vsyi0Uol

Проектът е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

Партньор на събитието: Музикаутор

