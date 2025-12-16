Продължават текущите ремонти на улични настилки в Плевен

Текущите ремонти на улични настилки в Плевен продължават и тази седмица.

Екипите на общинското дружество „Инжстрой“ са ангажирани с изкърпване на асфалтови платна в участъка от жп линията на бул. „Георги Кочев“ до ул. „Българска авиация“, в ръкава между ул. „Дойран“ и ул. „Васил Левски“, на ул. „Асен Халачев“ – от ул. „Васил Левски“ до ул. „Гренадирска“, както и на ул. „Гренадирска“ – от ул. „Асен Халачев“ до бул. „Данаил Попов“.

Извършва се ремонт и на тротоари на ул. „Веслец“ и бул. „Георги Кочев“.

Всички дейности са съгласно договор „Текущ ремонт на уличната и пътната инфраструктура на територията на гр. Плевен, кметствата без самостоятелен бюджет, общинската пътна мрежа и местни пътища“.

