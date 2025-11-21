петък, ноември 21, 2025
Продължават Общинските ученически игри по волейбол Хасково 2025 

В четвъртия ден на Общинските ученически игри по волейбол Хасково 2025 юношите от 8-10 клас от ПГДС „Цар Иван Асен ll“ завоюва първото място след победа с 2:0 над отбора на ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“. На трето място се класираха волейболистите на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, а четвърти са ПГТАТ „Никола Вапцаров“. 

При девойките от 8-10 клас ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ победи с 2:0 ПГДС „Цар Иван Асен ll“. Утре ще стане ясен общинският ученически шампион при девойките 8-10 клас, както и отборите от челната тройка при юношите от 11-12 клас.

