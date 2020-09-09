Продължава миенето на улиците в Стара Загора
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода
от 07.09.2020 год. до11.09.2020 год.
|Понеделник – 07.09.2020 год.
|1
|ул. „Христо Ботев“
|от ул. Димчо Стаев“
|до бул. „Руски“
|2
|ул. „Димчо Стаев“
|от ул. „Христо Ботев“
|до бул. „Славянски“
|3
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|4
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|5
|ул. „Св. Отец Паисий“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|6
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|7
|ул. „Цар Иван Асен II“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|8
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|9
|ул. „Хаджи Димитър Асенов“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|10
|ул. „Захари Княжески“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|11
|бул. „Митр. М. Кусев“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|12
|бул. „Руски“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|13
|ул. „Марин Дринов“
|от бул. „Митр. М. Кусев“
|до бул. „Руски“
|14
|ул. „Братя Жекови“
|от ул. „Димчо Стаев“
|до бул. „Руски“
|15
|ул. „Отец Паисий“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|16
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|17
|ул. „Цар Иван Асен II“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|18
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|19
|ул. „Хаджи Д. Асенов“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|20
|ул. „Захари Княжески“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|21
|бул. „Митрополит М. Кусев“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|22
|бул. „Руски“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|Вторник – 08.09.2020 год.
|1
|бул. „Славянски“
|от ул. Димчо Стаев“
|до бул. „Руски“
|2
|ул. „Св. Отец Паисий“
|от бул. „Славянски“
|до ул. „Бяло море“
|3
|ул. „Бяло море“
|от ул. „Анастасия Тошева“
|до ул. „Хаджи Д. Асенов“
|4
|ул. „Хаджи Д. Асенов“
|от бул. „Славянски“
|до ул. „Герасим Папазчев“
|5
|бул. „Руски“
|от бул. „Славянски“
|до ул. „Герасим Папазчев“
|6
|ул. „Герасим Папазчев“
|от ул. „Хаджи Д. Асенов“
|до бул. „Руски“
|7
|ул. „Анастасия Тошева“
|от бул. „Славянски“
|до ул. „Калояновско шосе“
|Сряда – 09.09.2020 год.
|1
|ул. „Кенали“
|от НАП
|до ул. „Хан Аспарух“
|2
|ул. „Хан Аспарух“
|от бул. „Руски“
|до бул. Св. Патриарх Евтимий“
|3
|ул. „Цар Иван Шишман“
|от ул. „Хан Аспарух“
|до ул. „Августа Траяна“
|4
|ул. „Руси Аргов“
|от ул. „Хан Аспарух“
|до ул. „Августа Траяна“
|5
|ул. „Георги Кюмюрев“
|от ул. „Хан Аспарух“
|до ул. „Августа Траяна“
|6
|ул. „Г. С. Раковски“
|от ул. „Хан Аспарух“
|до ул. „Августа Траяна“
|7
|ул. „Кольо Ганчев“
|от ул. „Хан Аспарух“
|до ул. „Августа Траяна“
|8
|ул. „Господин Михайловски“
|от ул. „Хан Аспарух“
|до ул. „Августа Траяна“
|9
|ул. „Средна гора“
|от ул. „Г. С. Раковски“
|до ул. „Господин Михайловски“
|10
|ул. „Стара планина“
|от ул. „Георги Кюмюрев“
|до бул. „Св. Патриарх Евтимий“
|11
|ул. „Августа Траяна“
|от бул. „Руски“
|до бул. „Св. Патриарх Евтимий“
|Четвъртък – 10.09.2020 год.
|1
|ул. „Димитър Наумов“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|2
|ул. „Цар Иван Шишман“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|3
|ул. „Георги Кюмюрев“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|4
|ул. „Георги С. Раковски“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|5
|ул. „Кольо Ганчев“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|6
|ул. „Господин Михайловски“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|7
|ул. „Боруйград“
|от бул. „Руски“
|до бул. „Св. Патриарх Евтимий“
|8
|ул. „Димитър Наумов“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|9
|ул. „Цар Иван Шишман“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|10
|ул. „Георги Кюмюрев“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|11
|ул. „Георги С. Раковски“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|12
|ул. „Кольо Ганчев“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|13
|ул. „Господин Михайловски“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|14
|ул. „Даскал Петко“
|от ул. „Цар Иван Шишман“
|до ул. „Георги Кюмюрев“
|15
|ул. „Поп Богомил“
|от ул. „Цар Иван Шишман“
|до ул. „Георги Кюмюрев“
|Петък – 11.09.2020 год.
|1
|ул. „Васил Левски“
|от бул. „Руски“
|до бул. „Св. Патриарх Евтимий“
|2
|ул. „Димитър Наумов“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|3
|ул. „Цар Иван Шишман“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|4
|ул. „Пенчо Минев“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|5
|ул. „Георги Кюмюрев“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|6
|ул. „Георги Сава Раковски“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|7
|ул. „Кольо Ганчев“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|8
|ул. „Господин Михайловски“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|9
|ул. „Генерал Столетов“
|от бул. „Руски“
|до бул. „Св. Патриарх Евтимий“
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.