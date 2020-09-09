Продължава миенето на улиците в Стара Загора

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода

от 07.09.2020 год. до11.09.2020 год.

Понеделник – 07.09.2020 год. 1 ул. „Христо Ботев“ от ул. Димчо Стаев“ до бул. „Руски“ 2 ул. „Димчо Стаев“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“ 3 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 4 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 5 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 6 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 7 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 8 ул. „Сава Силов“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 9 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 10 ул. „Захари Княжески“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 11 бул. „Митр. М. Кусев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 12 бул. „Руски“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 13 ул. „Марин Дринов“ от бул. „Митр. М. Кусев“ до бул. „Руски“ 14 ул. „Братя Жекови“ от ул. „Димчо Стаев“ до бул. „Руски“ 15 ул. „Отец Паисий“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 16 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 17 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 18 ул. „Сава Силов“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 19 ул. „Хаджи Д. Асенов“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 20 ул. „Захари Княжески“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 21 бул. „Митрополит М. Кусев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 22 бул. „Руски“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ Вторник – 08.09.2020 год. 1 бул. „Славянски“ от ул. Димчо Стаев“ до бул. „Руски“ 2 ул. „Св. Отец Паисий“ от бул. „Славянски“ до ул. „Бяло море“ 3 ул. „Бяло море“ от ул. „Анастасия Тошева“ до ул. „Хаджи Д. Асенов“ 4 ул. „Хаджи Д. Асенов“ от бул. „Славянски“ до ул. „Герасим Папазчев“ 5 бул. „Руски“ от бул. „Славянски“ до ул. „Герасим Папазчев“ 6 ул. „Герасим Папазчев“ от ул. „Хаджи Д. Асенов“ до бул. „Руски“ 7 ул. „Анастасия Тошева“ от бул. „Славянски“ до ул. „Калояновско шосе“ Сряда – 09.09.2020 год. 1 ул. „Кенали“ от НАП до ул. „Хан Аспарух“ 2 ул. „Хан Аспарух“ от бул. „Руски“ до бул. Св. Патриарх Евтимий“ 3 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Августа Траяна“ 4 ул. „Руси Аргов“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Августа Траяна“ 5 ул. „Георги Кюмюрев“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Августа Траяна“ 6 ул. „Г. С. Раковски“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Августа Траяна“ 7 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Августа Траяна“ 8 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Августа Траяна“ 9 ул. „Средна гора“ от ул. „Г. С. Раковски“ до ул. „Господин Михайловски“ 10 ул. „Стара планина“ от ул. „Георги Кюмюрев“ до бул. „Св. Патриарх Евтимий“ 11 ул. „Августа Траяна“ от бул. „Руски“ до бул. „Св. Патриарх Евтимий“ Четвъртък – 10.09.2020 год. 1 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“ 2 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“ 3 ул. „Георги Кюмюрев“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“ 4 ул. „Георги С. Раковски“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“ 5 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“ 6 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“ 7 ул. „Боруйград“ от бул. „Руски“ до бул. „Св. Патриарх Евтимий“ 8 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 9 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 10 ул. „Георги Кюмюрев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 11 ул. „Георги С. Раковски“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 12 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 13 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 14 ул. „Даскал Петко“ от ул. „Цар Иван Шишман“ до ул. „Георги Кюмюрев“ 15 ул. „Поп Богомил“ от ул. „Цар Иван Шишман“ до ул. „Георги Кюмюрев“ Петък – 11.09.2020 год. 1 ул. „Васил Левски“ от бул. „Руски“ до бул. „Св. Патриарх Евтимий“ 2 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 3 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 4 ул. „Пенчо Минев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 5 ул. „Георги Кюмюрев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 6 ул. „Георги Сава Раковски“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 7 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 8 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 9 ул. „Генерал Столетов“ от бул. „Руски“ до бул. „Св. Патриарх Евтимий“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.