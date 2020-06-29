Продължава миенето на улиците в Стара Загора
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода
от 29.06.2020 год. до 03.07.2020 год.
|Понеделник – 29.06.2020 год.
|1
|ул. „Димчо Стаев“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|2
|ул. „Св. Отец Паисий“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|3
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|4
|ул. „Цар Иван Асен II“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|5
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|6
|ул. „Хаджи Димитър Асенов“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|7
|ул. „Захари Княжески“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|8
|бул. „М. М. Кусев“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|9
|бул. „Руски“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|10
|бул. „Славянски“
|от ул. „Димчо Стаев“
|до бул. „Руски“
|11
|ул. „Св. Отец Паисий“
|от бул. „Славянски“
|до ул. „Бяло море“
|12
|ул. „Хаджи Димитър Асенов“
|от бул. „Славянски“
|до ул. „Герасим Папазчев“
|13
|бул. „Руски“
|от бул. „Славянски“
|до ул. „Герасим Папазчев“
|14
|ул. „Бяло море“
|от ул. „Анастасия Тошева“
|до ул. „Хаджи Д. Асенов“
|15
|ул. „Герасим Папазчев“
|от ул. „Хаджи Димитър Асенов“
|до бул. „Руски“
|16
|Паркинг ЖП гара
|17
|ул. „Кенали“
|от НАП – Стара Загора
|до ул. „Хан Аспарух“
|18
|ул. „Хан Аспарух“
|от бул. „Руски“
|до бул. „Св. П. Евтимий“
|Вторник – 30.06.2020 год.
|1
|ул. „Цар Иван Шишман“
|от ул. „Хан Аспарух“
|до ул. „Августа Траяна“
|2
|ул. „Руси Аргов“
|от ул. „Хан Аспарух“
|до ул. „Августа Траяна“
|3
|ул. „Георги Кюмюрев“
|от ул. „Хан Аспарух“
|до ул. „Августа Траяна“
|4
|ул. „Георги С. Раковски“
|от ул. „Хан Аспарух“
|до ул. „Августа Траяна“
|5
|ул. „Кольо Ганчев“
|от ул. „Хан Аспарух“
|до ул. „Августа Траяна“
|6
|ул. „Господин Михайловски“
|от ул. „Хан Аспарух“
|до ул. „Августа Траяна“
|7
|ул. „Средна гора“
|от ул. „Георги С. Раковски“
|до бул. „Св. П. Евтимий“
|8
|ул. „Стара планина“
|от ул. „Георги Кюмюрев“
|до бул. „Св. П. Евтимий“
|9
|ул. „Августа Траяна“
|от бул. „Руски“
|до бул. „Св. П. Евтимий“
|10
|ул. „Димитър Наумов“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|11
|ул. „Цар Иван Шишман“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|12
|ул. „Георги Кюмюрев“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|13
|ул. „Георги С. Раковски“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|14
|ул. „Кольо Ганчев“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|15
|ул. „Господин Михайловски“
|от ул. „Августа Траяна“
|до ул. „Боруйград“
|16
|ул. „Боруйград“
|от бул. „Руски“
|до бул. „Св. П. Евтимий“
|Сряда – 01.07.2020 год.
|1
|ул. „Димитър Наумов“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|2
|ул. „Цар Иван Шишман“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|3
|ул. „Георги Кюмюрев“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|4
|ул. „Георги С. Раковски“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|5
|ул. „Кольо Ганчев“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|6
|ул. „Господин Михайловски“
|от ул. „Боруйград“
|до ул. „Васил Левски“
|7
|ул. „Даскал Петко“
|от ул. „Цар Иван Шишман“
|до ул. „Георги Кюмюрев“
|8
|ул. „Поп Богомил“
|от ул. „Цар Иван Шишман“
|до ул. „Георги Кюмюрев“
|9
|ул. „Васил Левски“
|от бул. „Руски“
|до бул. „Св. П. Евтимий“
|10
|ул. „Димитър Наумов“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|11
|ул. „Цар Иван Шишман“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|12
|ул. „Пенчо Минев“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|13
|ул. „Георги Кюмюрев“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|14
|ул. „Георги С. Раковски“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|15
|ул. „Кольо Ганчев“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|16
|ул. „Господин Михайловски“
|от ул. „Васил Левски“
|до ул. „Генерал Столетов“
|Четвъртък – 02.07.2020 год.
|1
|ул. „Генерал Столетов“
|от бул. „Руски“
|до бул. „Св. П. Евтимий
|2
|ул. „Димитър Наумов“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Граф Игнатиев“
|3
|ул. „Цар Иван Шишман“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Граф Игнатиев“
|4
|ул. „Георги С. Раковски“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Граф Игнатиев“
|5
|ул. „Кольо Ганчев“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Граф Игнатиев“
|6
|ул. „Господин Михайловски“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Граф Игнатиев“
|7
|ул. „Граф Игнатиев“
|от ул. „Димитър Наумов“
|до бул. „Св. П. Евтимий“
|Петък – 03.07.2020 год.
|1
|ул. „Димитър Наумов“
|от ул. „Граф Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|2
|ул. „Цар Иван Шишман“
|от ул. „Граф Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|3
|ул. „Георги С. Раковски“
|от ул. „Граф Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|4
|ул. „Кольо Ганчев“
|от ул. „Граф Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|5
|ул. „Господин Михайловски“
|от ул. „Граф Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|6
|ул. „Св. Княз Борис“
|от бул. „Руски“
|до бул. „Св. П. Евтимий“
|7
|ул. „Цар Иван Шишман“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар С. Велики“
|8
|ул. „Петър Парчевич“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар С. Велики“
|9
|ул. „Кольо Ганчев“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар С. Велики“
|10
|ул. „Пазарска“
|от ул. „Цар Иван Шишман“
|до ул. „Кольо Ганчев“
|11
|Паркинг централен пазар
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.