Продължава миенето на улиците в Стара Загора

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода

от 29.06.2020 год. до 03.07.2020 год.

Понеделник – 29.06.2020 год. 1 ул. „Димчо Стаев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 2 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 3 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 4 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 5 ул. „Сава Силов“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 6 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 7 ул. „Захари Княжески“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 8 бул. „М. М. Кусев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 9 бул. „Руски“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 10 бул. „Славянски“ от ул. „Димчо Стаев“ до бул. „Руски“ 11 ул. „Св. Отец Паисий“ от бул. „Славянски“ до ул. „Бяло море“ 12 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от бул. „Славянски“ до ул. „Герасим Папазчев“ 13 бул. „Руски“ от бул. „Славянски“ до ул. „Герасим Папазчев“ 14 ул. „Бяло море“ от ул. „Анастасия Тошева“ до ул. „Хаджи Д. Асенов“ 15 ул. „Герасим Папазчев“ от ул. „Хаджи Димитър Асенов“ до бул. „Руски“ 16 Паркинг ЖП гара 17 ул. „Кенали“ от НАП – Стара Загора до ул. „Хан Аспарух“ 18 ул. „Хан Аспарух“ от бул. „Руски“ до бул. „Св. П. Евтимий“ Вторник – 30.06.2020 год. 1 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Августа Траяна“ 2 ул. „Руси Аргов“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Августа Траяна“ 3 ул. „Георги Кюмюрев“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Августа Траяна“ 4 ул. „Георги С. Раковски“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Августа Траяна“ 5 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Августа Траяна“ 6 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Августа Траяна“ 7 ул. „Средна гора“ от ул. „Георги С. Раковски“ до бул. „Св. П. Евтимий“ 8 ул. „Стара планина“ от ул. „Георги Кюмюрев“ до бул. „Св. П. Евтимий“ 9 ул. „Августа Траяна“ от бул. „Руски“ до бул. „Св. П. Евтимий“ 10 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“ 11 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“ 12 ул. „Георги Кюмюрев“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“ 13 ул. „Георги С. Раковски“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“ 14 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“ 15 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“ 16 ул. „Боруйград“ от бул. „Руски“ до бул. „Св. П. Евтимий“ Сряда – 01.07.2020 год. 1 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 2 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 3 ул. „Георги Кюмюрев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 4 ул. „Георги С. Раковски“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 5 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 6 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“ 7 ул. „Даскал Петко“ от ул. „Цар Иван Шишман“ до ул. „Георги Кюмюрев“ 8 ул. „Поп Богомил“ от ул. „Цар Иван Шишман“ до ул. „Георги Кюмюрев“ 9 ул. „Васил Левски“ от бул. „Руски“ до бул. „Св. П. Евтимий“ 10 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 11 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 12 ул. „Пенчо Минев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 13 ул. „Георги Кюмюрев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 14 ул. „Георги С. Раковски“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 15 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ 16 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“ Четвъртък – 02.07.2020 год. 1 ул. „Генерал Столетов“ от бул. „Руски“ до бул. „Св. П. Евтимий 2 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“ 3 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“ 4 ул. „Георги С. Раковски“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“ 5 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“ 6 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“ 7 ул. „Граф Игнатиев“ от ул. „Димитър Наумов“ до бул. „Св. П. Евтимий“ Петък – 03.07.2020 год. 1 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“ 2 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“ 3 ул. „Георги С. Раковски“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“ 4 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“ 5 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“ 6 ул. „Св. Княз Борис“ от бул. „Руски“ до бул. „Св. П. Евтимий“ 7 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“ 8 ул. „Петър Парчевич“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“ 9 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“ 10 ул. „Пазарска“ от ул. „Цар Иван Шишман“ до ул. „Кольо Ганчев“ 11 Паркинг централен пазар

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.