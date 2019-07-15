Продължава миенето на улици в Стара Загора
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 15.07.2019 год. до 19.07.2019 год.
|Понеделник 15.07.2019 год.
|1
|ул. „Иван Вазов“
|от ул. „Хан Аспарух“
|до ул. „Ангел Кънчев“
|2
|ул. „Христина Морфова“
|от ул. „Иван Вазов“
|до бул. „Крайречен“
|3
|ул. „Генерал Столетов“
|от ул. „Любен Каравелов“
|до бул. „Крайречен“
|4
|ул. „Св. Богородица“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|5
|ул. „П. Р. Славейков“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|6
|ул. „Любен Каравелов“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|7
|ул. „Евлоги Георгиев“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Граф Н. Игнатиев“
|8
|ул. „Стефан Караджа“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Граф Н. Игнатиев“
|9
|ул. „Христо Смирненски“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Граф Н. Игнатиев“
|10
|ул. „Ангел Кънчев“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Граф Н. Игнатиев“
|11
|ул. „Българско опълчение“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Граф Н. Игнатиев“
|12
|ул. „Граф Н. Игнатиев“
|от бул.„Св.Патриарх Евтимий“
|до ул. „П. Р. Славейков“
|Вторник 16.07.2019 год.
|1
|ул. „Граф Н. Игнатиев“
|от ул. „Любен Каравелов“
|до бул. „Крайречен“
|2
|ул. „Св. Кирил и Методий“
|от ул. „Граф Н. Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|3
|ул. „Евлоги Георгиев“
|от ул. „Граф Н. Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|4
|ул. „Стефан Караджа“
|от ул. „Граф Н. Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|5
|ул. „Христо Смирненски“
|от ул. „Граф Н. Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|6
|ул. „Ангел Кънчев“
|от ул. „Граф Н. Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|7
|ул. „Св. Климент Охридски“
|от ул. „Граф Н. Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|8
|ул. „Българско опълчение“
|от ул. „Граф Н. Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|9
|ул. „Антон Марчин“
|от ул. „Граф Н. Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|10
|ул. „Подполковник Калитин“
|от ул. „Граф Н. Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|11
|ул. „Стефан Сливков“
|от ул. „Граф Н. Игнатиев“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|12
|ул. „Св. Княз Борис“
|от бул.„Св.Патриарх Евтимий“
|до бул. „Крайречен“
|13
|ул. „Св. Богородица“
|от ул. „Генерал Столетов“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|14
|ул. „Св. Кирил и Методий“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|15
|ул. „Любен Каравелов“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|16
|ул. „Евлоги Георгиев“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|17
|ул. „Стефан Караджа“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|18
|ул. „Христо Смирненски“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|19
|ул. „Ангел Кънчев“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|20
|ул. „Българско опълчение“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|21
|ул. „Антон Марчин“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|22
|ул. „Подполковник Калитин“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|23
|ул. „Стефан Сливков“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|Сряда 17.07.2019 год.
|1
|бул. „Цар Симеон Велики“
|от бул.„Св.Патриарх Евтимий“
|до бул. „Крайречен“
|2
|ул. „Кольо Райнов“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|3
|ул. „Св. Богородица“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|4
|ул. „П. Р. Славейков“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|5
|ул. „Св. Кирил и Методий“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|6
|ул. „Любен Каравелов“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|7
|ул. „Евлоги Георгиев“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|8
|ул. „Стефан Караджа“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|9
|ул. „Христо Смирненски“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|10
|ул. „Ангел Кънчев“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|11
|ул. „Българско опълчение“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|12
|ул. „Антон Марчин“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|13
|ул. „Подполковник Калитин“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|14
|ул. „Стефан Сливков“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Христо Ботев“
|15
|ул. „Генерал Гурко“
|от бул.„Св.Патриарх Евтимий“
|до ул. „Подполковник Калитин“
|Четвъртък 18.07.2019 год.
|1
|ул. „Св. Богородица“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|2
|ул. „П. Р. Славейков“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|3
|ул. „Любен Каравелов“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|4
|ул. „Стефан Караджа“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|5
|ул. „Ангел Кънчев“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|6
|ул. „Св. Климент Охридски“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|7
|ул. „Българско опълчение“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|8
|ул. „Антон Марчин“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|9
|ул. „Подполковник Калитин“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|10
|ул. „Христо Ботев“
|от бул.„Св.Патриарх Евтимий“
|до бул. „Славянски“
|11
|ул. „Св. Богородица“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|12
|ул. „П. Р. Славейков“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|13
|ул. „Св. Кирил и Методий“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|14
|ул. „Любен Каравелов“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|15
|ул. „Стефан Караджа“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|16
|ул. „Ангел Кънчев“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|17
|ул. „Братя Жекови“
|от бул.„Св.Патриарх Евтимий“
|до ул. „Ангел Кънчев“
|18
|ул. „П. Р. Славейков“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|19
|ул. „Св. Кирил и Методий“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|20
|ул. „Любен Каравелов“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|21
|ул. „Стефан Караджа“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|22
|ул. „Ангел Кънчев“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|23
|ул. „Българско опълчение“
|от ул. „Христо Ботев“
|до бул. „Славянски“
|24
|ул. „Антон Марчин“
|от ул. „Христо Ботев“
|до бул. „Славянски“
|25
|ул. „Подполковник Калитин“
|от ул. „Христо Ботев“
|до бул. „Славянски“
|26
|бул. „Славянски“
|от бул. „Никола Петков“
|до бул. „Св. П. Евтимий“
|Петък 19.07.2019 год.
|1
|бул. „Никола Петков“
|от бул. „Славянски“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|2
|Част от пътен възел ДЗУ
|3
|ул. „Родопи“
|от ул. „Даскал П. Иванов“
|до бул. „Цар Симеон Велики“
|4
|бул. „Цар Симеон Велики“
|от бул. „Крайречен“
|до бул. „Никола Петков“
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.