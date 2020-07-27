Продължава миенето на улици в Стара Загора
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 27.07.2020 год. до 31.07.2020 год.
|Понеделник – 27.07.2020 год.
|1
|ул. „Христо Ботев“
|от бул. „Св. П. Евтимий“
|до ул. „Стефан Сливков“
|2
|ул. „Св. Богородица“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|3
|ул. „П. Р. Славейков“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|4
|ул. „Любен Каравелов“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|5
|ул. „Стефан Караджа“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|6
|ул. „Ангел Кънчев“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|7
|ул. „Братя Жекови“
|от бул. „Св. П. Евтимий“
|до ул. „Ангел Кънчев“
|8
|ул. „Стефан Караджа“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|9
|ул. „Българско опълчение“
|от ул. „Христо Ботев“
|до бул. „Славянски“
|10
|ул. „Антон Марчин“
|от ул. „Христо Ботев“
|до бул. „Славянски“
|11
|ул. „Подп. Калитин“
|от ул. „Христо Ботев“
|до бул. „Славянски“
|Вторник – 28.07.2020 год.
|1
|бул. „Славянски“
|от бул. „Никола Петков“
|до бул. „Св. П. Евтимий“
|2
|бул. „Никола Петков“
|от бул. „Славянски“
|до ул. „Цар Симеон Велики“
|Сряда – 29.07.2020 год.
|1
|бул. „Крайречен“
|от ул. „Христина Морфова“
|до бул.„Цар Симеон Велики“
|2
|ул. „Хан Аспарух“
|от бул. „Иван Вазов“
|до б-я „Петрол“
|Четвъртък – 30.07.2020 год.
|1
|кв. „Железник“ – малък
|от бул. „Св. П. Евтимий“
|до бул. „Крайречен“
|2
|кв. „Железник“ – голям
|от бул. „Св. П. Евтимий“
|до бул. „Крайречен“
|Петък – 31.07.2020 год.
|1
|кв. „Железник“ – голям
|от бул. „Св. П. Евтимий“
|до бул. „Крайречен“
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.